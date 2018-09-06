Максим Галкин, Дмитрий Маликов и другие звездные папы снялись в новом клипе Дениса Клявера

Денис Клявер выпустил новый клип на песню «Когда ты станешь большим», посвященную детям. В нежном видео снялись знаменитые папы со своими детьми — Максим Галкин с двойняшками Лизой и Гарри, Игорь Николаев с дочкой Никой, Виталий Гогунский с дочкой Миланой, Дмитрий Маликов с сыном Марком, Николай Валуев с дочкой Ириной, Игорь Верник с сыном Григорием, Эмин Агаларов с сыновьями Али и Микаилом и многие другие. Денис Клявер снял в клипе своих сыновей Тимофея и Даниэля, а также показал архивные кадры со своим отцом — Ильей Олейниковым.

Предлагаем посмотреть новый клип Дениса Клявера.