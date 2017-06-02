Клип был снят несколько лет назад, но так и оставался «в архивах» продюсерского центра до сегодняшнего дня.

Ролик снимали на Бали, поэтому в видео показана вся красота индонезийского острова – морские пейзажи, природа тропических лесов, быт местных жителей, с их открытостью и жизнелюбием. Сам же трек не о том, как можно весело провести лето. Он о том, как приходится расставаться с любимым человеком, садиться в самолет, который «скоро скроет под облаками» и говорить «прощай» тому, кто был раньше дорог и любим.

Выход нового клипа Юлии Савичевой, правда, еще не говорит возвращении певицы на сцену. Ходит много слухов о причинах «исчезновения» Юли, которые так и не были подтверждены. Пока остается только ждать ее возвращения, а «скрасить» ожидание можно за просмотром нового клипа.