Максим Фадеев рассказал, как ему удалось похудеть на 100 кг

Удивлению поклонников нет предела. Многие в прямом смысле слова не верят своим глазам. Подписчики восторгаются силой воли артиста и просят поскорее опубликовать заветную программу похудения.

«Вы человек талантливый во всем; за что бы не взялись;Респект👍ждем методики», «👏👏👏👏👏👏👏восторг 👍😊😊😊Скольким людям вы сможете помочь!!!!! Ждём Вашу методику с нетерпением!!!! Вы - герой!!!», «Вот это результат 👍👍👍👍 Вот что значит талантливый человек - талантлив во всем! 😊 Максим , пора камни в золото превращать 😉😉😉 А методику Вашу буду ждать с нетерпением!😊», - оставляют комментарии фанаты.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Максим Фадеев - известный российский продюсер, певец и композитор. В 2003 он основал собственный продюсерский центр и занимался продвижением артистов, среди которых были Глюкоза, группа «Серебро» и Наргиз. 30 октября 2019 года Фадеев записал официальное обращение на Youtube-канале своего лейбла MALFA, в котором объявил, что расторгает контракты со всеми артистами лейбла и оставляет артистам права на песни, записанные в сотрудничестве с лейблом. Сейчас продюсер занят созданием новых музыкальных проектов.