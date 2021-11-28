Максим Дунаевский женился в восьмой раз: новая супруга младше композитора на 35 лет
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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Максим и Алла вместе несколько лет, но пожениться решили только сейчас. Новая супруга знаменитого композитора работает музыковедом и младше своего мужа на 35 лет.
Дунаевский отмечает, что иметь столько браков, сколько было у него — не всегда хорошая идея. Но он всегда старался остаться друзьями с экс-возлюбленными и разойтись мирно. «С одной стороны мне везет. А с другой стороны можно сказать, что не везет. Слишком много браков – это тоже плохо. Все мои жены ко мне хорошо относятся. А если плохо говорят, то это все от обиды», — рассказал Максим в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Незадолго до восьмой женитьбы Народный артист России отрицал возможную свадьбу с Аллой и категорично высказывался о возможности завести с ней детей. Сама невеста не торопила мэтра и не заводила разговоров об официальной регистрации отношений. «Нормальная женщина не спрашивает о свадьбе. Если говорить о рождении детей, то я трезвый человек. Детей надо поставить на ноги. Уже не успею», — резюмировал разговоры о свадьбе Максим.
Все предыдущие браки Дунаевского заканчивались разрывом по его инициативе. Единственная из бывших жен, кто оставила композитора по собственному желанию была актриса Наталья Андрейченко, когда узнала, что супруг имеет любовницу и внебрачного ребенка на стороне.
Фото и видео: Global Look Press