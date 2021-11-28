Максим Дунаевский женился в восьмой раз: новая супруга младше композитора на 35 лет

Максим и Алла вместе несколько лет, но пожениться решили только сейчас. Новая супруга знаменитого композитора работает музыковедом и младше своего мужа на 35 лет.

Дунаевский отмечает, что иметь столько браков, сколько было у него — не всегда хорошая идея. Но он всегда старался остаться друзьями с экс-возлюбленными и разойтись мирно. «С одной стороны мне везет. А с другой стороны можно сказать, что не везет. Слишком много браков – это тоже плохо. Все мои жены ко мне хорошо относятся. А если плохо говорят, то это все от обиды», — рассказал Максим в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.