Максим Дрозд попросил молиться за своего жестоко избитого 20-летнего сына

Драка с участием Егора Дрозда произошла еще 11 декабря. Молодой человек получил серьезные травмы головы и множественные ушибы, сообщает агентство ТАСС. После происшествия молодой человек добрался домой, а уже оттуда его забрала скорая. В крови у парня обнаружили алкоголь.

Отметим, что у Максима Дрозда четверо детей от трех разных женщин. Первая супруга, балетмейстер Лидия Фомина, родила дочь Дарью. Вторая, мастер спорта по плаванию Анастасия Бровкина, — сына Егора и дочь Марию, в третьем браке с актрисой Викторией Полторак родилась Соня.

В 2017-м появилась информация, что Дрозд встречается с коллегой Анной Ардовой, которая ради него после 20 лет брака ушла от мужа. Но актеры отношения не афишируют.