Максим Дрозд попросил молиться за своего жестоко избитого 20-летнего сына
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Фото: www.instagram.com/maxdrozd
Известный актер Максим Дрозд опубликовал в личном блоге трогательный пост, в котором попросил молиться за своего жестоко избитого 20-летнего сына Егора.
«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божией помощи Егору (Георгию). Все святые молите бога о рабе божием Георгии. Господи, пошли ангела-хранителя. Понтелимон-целитель уврачуй раба божьего Георгия», — помолился и сам отец.
Драка с участием Егора Дрозда произошла еще 11 декабря. Молодой человек получил серьезные травмы головы и множественные ушибы, сообщает агентство ТАСС. После происшествия молодой человек добрался домой, а уже оттуда его забрала скорая. В крови у парня обнаружили алкоголь.
Отметим, что у Максима Дрозда четверо детей от трех разных женщин. Первая супруга, балетмейстер Лидия Фомина, родила дочь Дарью. Вторая, мастер спорта по плаванию Анастасия Бровкина, — сына Егора и дочь Марию, в третьем браке с актрисой Викторией Полторак родилась Соня.
В 2017-м появилась информация, что Дрозд встречается с коллегой Анной Ардовой, которая ради него после 20 лет брака ушла от мужа. Но актеры отношения не афишируют.
Фото и видео: Instagram