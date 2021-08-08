passion.ru

Максакова раскрыла причину увольнения Волочковой из Большого театра

Знаменитую российскую балерину Анастасию Волочкову со скандалом уволили из Большого театра еще в 2003 году. И далеко не все верили в официальную причину ухода примы — несоответствие стандартам балерины. Многие были уверены, что на расторжение контракта повлияли какие-то личные причины. Максакова уверена, что дело в мести.
Максакова раскрыла причину увольнения Волочковой из Большого театра

44-летняя певица считает, что Волочкова попала под влияние серьезного поклонника, который после отказа балерины, решил ее проучить таким жестоким образом.

«Настя была секс-символом. Все мужики пересылали ее фотографии, настолько она была желанна. Это объективная реальность. Я тоже столкнулась с местью, с местью отвергнутого мужика, скажем так», — рассказала артистка в прямом эфире в своем Instagram.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анастасия Волочкова

Фото: @volochkova_art/Instagram

Как говорит Максакова, руководство театра купило электронные весы и выяснили, что девушка перестала соответствовать необходимым стандартам.

«Секрет на миллион» с Марией Максаковой

«На тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой. Это позор для Большого театра!» — продолжила Мария.

Оперная певица не называет имени бывшего влиятельного поклонника балерины. Но и сама Анастасия не раз говорила о том, что очень часто артисток балета принуждали к интиму ради сохранения карьеры.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram