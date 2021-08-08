Максакова раскрыла причину увольнения Волочковой из Большого театра

«На тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой. Это позор для Большого театра!» — продолжила Мария.

Оперная певица не называет имени бывшего влиятельного поклонника балерины. Но и сама Анастасия не раз говорила о том, что очень часто артисток балета принуждали к интиму ради сохранения карьеры.