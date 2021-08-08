Максакова раскрыла причину увольнения Волочковой из Большого театра
44-летняя певица считает, что Волочкова попала под влияние серьезного поклонника, который после отказа балерины, решил ее проучить таким жестоким образом.
«Настя была секс-символом. Все мужики пересылали ее фотографии, настолько она была желанна. Это объективная реальность. Я тоже столкнулась с местью, с местью отвергнутого мужика, скажем так», — рассказала артистка в прямом эфире в своем Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volochkova_art/Instagram
Как говорит Максакова, руководство театра купило электронные весы и выяснили, что девушка перестала соответствовать необходимым стандартам.
«На тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой. Это позор для Большого театра!» — продолжила Мария.
Оперная певица не называет имени бывшего влиятельного поклонника балерины. Но и сама Анастасия не раз говорила о том, что очень часто артисток балета принуждали к интиму ради сохранения карьеры.
Фото: Instagram
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