Макрон, Байден и князь Альбер II на Олимпиаде в Токио: кто из мировых лидеров смог обойти ограничения
Вчера, 23 июля, в Токио прошло официальное открытие Олимпиады, которое, в связи с коронавирусом, прошло без зрителей и большими ограничениями. Антиковидные меры распространились и на мировых лидеров, самых ожидаемых, после спортсменов, гостей. На церемонию открытия Игр в Лондоне в 2012 году приезжали лидеры 80 государств, на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро — порядка 40. А в Токио, из ожидаемых 15, были замечены только Эммануэль и Бриджит Макрон, супруга Джо Байдена, Джилл и князь Альбер II без жены.
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Фото: POOL/Global Look Press
Княгиня Шарлен, супруга Альбера, сейчас находится в Южной Африке и вынуждена воздерживаться от перелетов из-за инфекции уха, поэтому князь прилетел один. Сегодня, 24 июля, баскетбольные матчи посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди США Джилл Байден. К ним присоединился президент Польши Анджей Дуда. Почетные гости планируют посетить еще не одно спортивное состязание.
Эксперт в области спортивной дипломатии, Ли Чон У, обеспокоен таким положением вещей и объясняет, почему отсутсвие мировых лидеров как на открытии, так и в другие дни соревнований плохо отразятся на престиже Олимпийских игр: «Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие, потому что в Париже пройдут следующие летние Олимпийские игры, и его появление спасет лицо премьер-министра Японии Есихидэ Суги. Тем не менее, отсутствие международных лидеров на месте, безусловно, снижает дипломатическую ценность торжественного мероприятия и впоследствии расстроит многие политические элиты в Японии», — передают его слова «Известия». Следующая летняя Олимпиада пройдет в Париже летом 2024 года и прогноз на ситуацию сегодня делать никто не возьмется.
Олимпиада в Токио стала самой дорогой за всю историю проведения игр и обошлась японской казне в рекордные 15 миллиардов долларов. По большей части это случилось из-за вынужденного переноса Олимпиады. Игры в Токио были запланированы на прошлое лето, но из-за пандемии коронавируса МОК принял решение провести соревнования через год.
Фото и видео: Instagram, Picture Alliance, Global Press Look
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