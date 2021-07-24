Макрон, Байден и князь Альбер II на Олимпиаде в Токио: кто из мировых лидеров смог обойти ограничения

Эксперт в области спортивной дипломатии, Ли Чон У, обеспокоен таким положением вещей и объясняет, почему отсутсвие мировых лидеров как на открытии, так и в другие дни соревнований плохо отразятся на престиже Олимпийских игр: «Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие, потому что в Париже пройдут следующие летние Олимпийские игры, и его появление спасет лицо премьер-министра Японии Есихидэ Суги. Тем не менее, отсутствие международных лидеров на месте, безусловно, снижает дипломатическую ценность торжественного мероприятия и впоследствии расстроит многие политические элиты в Японии», — передают его слова «Известия». Следующая летняя Олимпиада пройдет в Париже летом 2024 года и прогноз на ситуацию сегодня делать никто не возьмется.

Олимпиада в Токио стала самой дорогой за всю историю проведения игр и обошлась японской казне в рекордные 15 миллиардов долларов. По большей части это случилось из-за вынужденного переноса Олимпиады. Игры в Токио были запланированы на прошлое лето, но из-за пандемии коронавируса МОК принял решение провести соревнования через год.