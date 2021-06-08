Макеева, Собчак и другие звезды, которые зарабатывают больше своих половинок
Анастасия Макеева недавно вышла замуж — без скандалов не обошлось, ведь мужчина ради любимой ушел от жены, которую оставил с четырьмя детьми. После того как все смирились с этим и перестали называть Анастасию разлучницей, нашли другой повод — ведь Макеева, будучи известной артисткой, зарабатывает больше супруга, который, по его собственным словам, является потомственным бизнесменом. Кроме того, он проводит с ней очень много времени.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
Макеева жестко ответила всем, кто так считает, и даже выложила запись делового разговора супруга:
«Так что, господа, мой муж не рабочий со стройки, а узкой направленности специалист, кстати, внесенный в реестр проектировщиков РФ, который спроектировал не один завод и овощехранилище, и коровники, и склады. К примеру, на заводе Samsung в Калужской области мой муж спроектировал несколько производственных цехов. Объекты, им возведенные, есть по всей России», — утверждает Анастасия.
Такие звездные пары, однако, совсем не редкость. На прошлой неделе СМИ активно обсуждали высокие доходы Ксении Собчак, которая имеет собственное YouTube-шоу и другие заработки и распоряжается более крупными средствами, чем ее муж, театральный режиссер Константин Богомолов.
А на просторах Instagram уже не один месяц сплетничают о Курбане Омарове, который женат на Ксении Бородиной. Однако в Instagram бизнесмена в основном фотографии дочери и видео, где он дрессирует их домашнего любимца — пока сама Ксения рассказывает о работе над многочисленными проектами.
Причин разрыва Давида Манукяна и Ольги Бузовой называлось множество, однако поклонники сходились в одной — зарабатывать, как Ольга, Дава явно не мог. И едва ли был очень этим доволен.
А бывший муж Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, который не так давно сидел без работы и даже переквалифицировался в коуча по отношениям, полагался на жену Анастасию Костенко, которая зарабатывает на рекламе в Instagram.
Многие звезды, однако, такое положение дел не одобряют. Например, Настасья Самбурская и ее подруга Наталья Рудова резко осудили мужчин, которые мало зарабатывают, и заявили, что жить с такими не готовы — что им с ними делать?
А позже такую же мысль высказала бывшая жена актера Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце — заявила, что не готова встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше нее. Судя по тому, что популярность и доходы Муцениеце очень выросли после развода, желающим быть рядом с Агатой придется потрудиться.
Фото: Instagram Анастасии Макеевой, Настасьи Самбурской, Ксении Собчак, Ксении Бородиной
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