Макеева, Собчак и другие звезды, которые зарабатывают больше своих половинок

«Так что, господа, мой муж не рабочий со стройки, а узкой направленности специалист, кстати, внесенный в реестр проектировщиков РФ, который спроектировал не один завод и овощехранилище, и коровники, и склады. К примеру, на заводе Samsung в Калужской области мой муж спроектировал несколько производственных цехов. Объекты, им возведенные, есть по всей России», — утверждает Анастасия.

Такие звездные пары, однако, совсем не редкость. На прошлой неделе СМИ активно обсуждали высокие доходы Ксении Собчак, которая имеет собственное YouTube-шоу и другие заработки и распоряжается более крупными средствами, чем ее муж, театральный режиссер Константин Богомолов.

А на просторах Instagram уже не один месяц сплетничают о Курбане Омарове, который женат на Ксении Бородиной. Однако в Instagram бизнесмена в основном фотографии дочери и видео, где он дрессирует их домашнего любимца — пока сама Ксения рассказывает о работе над многочисленными проектами.