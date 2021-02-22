Макеева ответила на хейт из-за жениха: «Закрутил роман с Лободой»
Фото: @makeevan / Instagram
Актриса и телеведущая Анастасия Макеева с юмором отреагировала на слухи о том, что ее жених Роман Мальков бросил супругу с четырьмя детьми. Знаменитость жестко ответила на хейт недоброжелателей, в шутку приписав ему роман еще с одной женщиной — певицей Светланой Лободой. Макеева выставила забавный кадр в своем аккаунте в социальной сети. Под фото она написала: «ВНИМАНИЕ!!! Какой он любвеобильный. Еще и с Лободой роман закрутил. Тоже наверное хочет ,чтоб звезда ему зубы вылечила». Как оказалось, кадр был сделан в студии шоу «Точь-в-точь», где Анастасия предстала в образе Светланы Лободы. Роман Мальков пришел поддержать ее на съемочную площадку.
Напомним, что летом 2020 года стало известно, что Анастасия Макеева развелась с третьим мужем Александром Саковичем, а расставание произошло во время весеннего режима самоизоляции. Об этом актриса сама обмолвилась в диалогах с подписчиками, отметив, что в текущем году она потеряла очень многое. Вскоре в СМИ появилась информация, что Сакович ушел от жены к более молодой актрисе.
Несколько месяцев спустя после третьего развода Макеева показала нового любимого. Пару недель назад она опубликовала в соцсети фото в обнимку с мужчиной, чье лицо закрыла смайликом. И теперь она опубликовала фото со страстным поцелуем с избранником. Правда, лицо его опять не показала, так как на обоих были надеты папахи.
Первым мужем Анастасии Макеевой был актер Петр Кислов, но отношения быстро закончились и они развелись (после Кислов женился на Полине Гагариной). Со вторым мужем, актером и певцом Глебом Матвейчуком Анастасия прожила шесть лет. Сейчас он воспитывает двоих детей от новой жены. И третий брак с Александром Саковичем также закончился быстро.
Ни в одних отношениях у Анастасии не родились дети. В недавнем откровенном интервью она рассказала, что не теряет надежды стать матерью, призналась, что перенесла несколько неудачных процедур ЭКО.
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Фото: @makeevan / Instagram
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