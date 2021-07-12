Макеева на Кубе, а Петросян на Мальдивах: где звезды проводят летние каникулы
Запланировать отдых не помешали и финансовые проблемы — ранее Макеева призналась, что на шикарную свадьбу им пришлось потратить так много денег, что их почти не осталось на покупку мебели.
Несмотря на это, отдохнуть пара все-таки сумела и уже делится кадрами с пляжа.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @makeevan
С наступлением лета многие звезды отправились в жаркие страны — кто-то едет в Турцию, кто-то — на Мальдивы.
Евгений Петросян вместе со своей супругой тоже отправился на острова с белым песком. На протяжении всего отпуска юморист радовал поклонников сказочными видами и непривычными пляжными образами.
Кстати, Мальдивы — однозначно самое популярное направление у отечественных звезд шоу-бизнеса. Недавно там отдохнули Павел Прилучный и Мирослава Карпович, до этого были Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе со своими детьми.
Тимати тоже проводит время на Мальдивах, где занимается своим новым проектом 13 Surfing. Интересно, что время он проводит не с победительницей «Холостяка» Екатериной Сафаровой, а с другой красавицей проекта — Адель Вейгель. Это удалось выяснить подписчикам, которые сопоставили интерьеры номеров на фотографиях.
Есть, однако, и те, что предпочел отдых в России. Например, дочь Дмитрия Маликова Стефания прекрасно проводит время в путешествии по Алтаю. Елена Захарова и Мария Кожевникова отдыхают в Подмосковье.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля романтично катаются на теплоходе по Неве напротив «Лахта-центр».
Наталья Рудова тоже на теплоходе, но плывет по Москве-реке мимо Кремля — погода в эти дни в России не слишком уступает жарким странам. Многим звездам и вовсе не до отдыха — заняты работой, новыми проектами, заботами о новорожденных малышах, а Кристина Асмус и вовсе проводит время на больничном.