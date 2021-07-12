Макеева на Кубе, а Петросян на Мальдивах: где звезды проводят летние каникулы

Запланировать отдых не помешали и финансовые проблемы — ранее Макеева призналась, что на шикарную свадьбу им пришлось потратить так много денег, что их почти не осталось на покупку мебели.

Несмотря на это, отдохнуть пара все-таки сумела и уже делится кадрами с пляжа.