Макеева, Добронравов и другие звезды на ​​премьере фильма «Легенды Орленка»

Действие картины происходит в знаменитом лагере «Орленок», куда приезжают в новую смену пятеро детей. Маша, Даша, Тимофей, Коля и Костя быстро заводят новые знакомства и наслаждаются отдыхом. Казалось бы ничего не может омрачить их долгожданные летние каникулы, однако одна из девочек случайно пробуждает каменного старца, и в результате вся компания друзей оказывается втянута в битву между добром и злом. «Орлятам» предстоит отправиться на поиски и разгадать тайну, чтобы не дать злодеям захватить власть над миром. И этом им помогут лишь доброта, настоящая дружба и преодоление собственных страхов.

Работа над новым фильмом, съемки которого проходили на территории настоящего лагеря «Орленок», длились около двух лет. Помимо Лизы Арзамасовой, в семейной ленте также снялись Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьев-Изотов, Екатерина Самуйлина, Евгений Данчевский и многие другие актеры.

Первыми оценить картину пришли многие знаменитости: Владимир и Марина Левкины, Артур Цветков и Эвелина Бледанс с сыном, Мария Климова, Виктор Добронравов с Александрой Торгушниковой и двумя очаровательными дочками, Нил Корпалов, Станислав Бондаренко с Аурикой Алехиной, Анастасия Макеева и Роман Мальков, Настя Крайнова, Анна Михайловская с сыном, Алена Чехова и Екатерина Новосельцева с юным наследником.

В широкий прокат фильм «Легенды Орленка» выйдет 11 августа.