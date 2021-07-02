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Майли Сайрус продала свой особняк за 7,2 миллиона долларов

Сделку можно назвать выгодной — купила дом певица всего год назад, и он обошелся ей в 4,9 миллиона долларов.
Майли Сайрус продала свой особняк за 7,2 миллиона долларов

Майли Сайрус решила расстаться со своим особняком, который находится в районе Хидден-Хилс в Лос-Анджелесе. Дом певица приобрела в прошлом году и сумела неплохо на этом заработать.

Стоимость дома значительно выросла, и это неспроста — певица вложила в него немало сил и денег. Об этом сообщает DailyMail.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Майли Сайрус

Фото: @mileycyrus

Площадь дома составляет 631 кв. м, и оформлен он в стиле сказки «Алиса в стране чудес» с рокерскими мотивами. На стенах комнат обои от Gucci. Кроме того, есть в особняке и «гламурная» комната, оформленная в «леопард». Есть и отдельная комната для семейного отдыха, в которой имеются большой камин и барная стойка.

Вокруг дома огромный участок, места на котором хватит на постройку еще одного дома, на котором уже разместился шикарный бассейн в виде лагуны, а также собственный домашний SPA.

А самой большой гордостью Майли стал зал для просмотра фильмов с кожаными креслами с откидными спинками.

Над дизайном потрудились сама Майли вместе с мамой Тиш Сайрус, которая активно помогала своей дочери. Причины продажи дома не уточняются.

Фото: Instagram Майли Сайрус, Global Look Press

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