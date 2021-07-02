Майли Сайрус продала свой особняк за 7,2 миллиона долларов

Майли Сайрус решила расстаться со своим особняком, который находится в районе Хидден-Хилс в Лос-Анджелесе. Дом певица приобрела в прошлом году и сумела неплохо на этом заработать.

Стоимость дома значительно выросла, и это неспроста — певица вложила в него немало сил и денег. Об этом сообщает DailyMail.