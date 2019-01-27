Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые вместе вышли в свет после свадьбы

В конце декабря состоялась долгожданная свадьба 26-летней певицы Майли Сайрус и 28-летнего актера Лиама Хемсворта. А вчера, 26 января, новоиспеченная супруги впервые вместе вышли в свет. Майли и Лиам появились на вечеринке G’Day USA Gala в Калифорнии. Певица выбрала черное платье с глубоким декольте, а насыщенная вишневая помада идеально дополнила ее образ. Ее супруг не стал изменять себе и надел классический черный костюм со смокингом и белой рубашкой.
Напомним, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году, а спустя три года возлюбленные сообщили о помолвке. Через три месяца после помолвки стало известно, что молодые люди изменили свое решение и разорвали отношения. В 2016 году певица и актер дали друг другу второй шанс и, спустя неполных три года, пара узаконила отношения. О свадьбе стало известно благодаря другу молодоженов, опубликовавшему в Instagram небольшой фрагмент с праздника. Позднее Сайрус и Хемсворт поделились с поклонниками трогательными фотоснимками с церемонии бракосочетания.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: ImagePressAgency, Touchstone Pictures, Regina Wagner, Javier Rojas/Globallookpress, Gettyimages, Instagram