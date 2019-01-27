Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые вместе вышли в свет после свадьбы

Напомним, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году, а спустя три года возлюбленные сообщили о помолвке. Через три месяца после помолвки стало известно, что молодые люди изменили свое решение и разорвали отношения. В 2016 году певица и актер дали друг другу второй шанс и, спустя неполных три года, пара узаконила отношения. О свадьбе стало известно благодаря другу молодоженов, опубликовавшему в Instagram небольшой фрагмент с праздника. Позднее Сайрус и Хемсворт поделились с поклонниками трогательными фотоснимками с церемонии бракосочетания.