«Майкл заговорил!» Регина Тодоренко поделилась с трогательным видео с 1,5-годовалым сыном

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают 1,5-годовалого сына Мишу — Майкла, как называют мальчика в семье. Регина показывает фолловерам важные моменты во взрослении ее сына.

И в сториз Instagram телеведущей появилось видео, в котором Миша старается произнести сложное слово «отвертка».

«Майкл заговорил», — подписала ролик Регина Тодоренко.