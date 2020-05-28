«Майкл заговорил!» Регина Тодоренко поделилась с трогательным видео с 1,5-годовалым сыном
Фото: Instagram
Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают 1,5-годовалого сына Мишу — Майкла, как называют мальчика в семье. Регина показывает фолловерам важные моменты во взрослении ее сына.
И в сториз Instagram телеведущей появилось видео, в котором Миша старается произнести сложное слово «отвертка».
«Майкл заговорил», — подписала ролик Регина Тодоренко.
Первенец в семье Тодоренко и Топалова появился через несколько дней после их регистрации в загсе — в декабре 2018 года. Свадьбу с гостями Регина и Влад устроили через несколько месяцев после официального вступления в брак. Супруги пригласили близких и друзей в Италию, где и состоялся праздник. Регина Тодоренко позже призналась, что это была свадьба ее мечты.
Фото и виде: Instagram
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