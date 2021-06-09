Майкл Дуглас пожаловался, что его приняли за дедушку дочери от Кэтрин Зеты-Джонс
Звезда «Основного инстинкта» Майкл Дуглас стал гостем нового выпуска «Шоу Келли Кларксон». Актер рассказал, как недавно посетил выпускной своей 18-летней дочери Кэрис от супруги, Кэтрин Зеты-Джонс.
По его словам, это было очень увлекательно — даже несмотря на то, что мероприятие прошло с большими ограничениями из-за коронавируса.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press/Netflix/Keystone Press Agency
«Это было так замечательно, я так горжусь ею», — заявил Дуглас.
Однако на празднике произошел и один, не самый приятный для него момент — известного актера приняли за дедушку Кэрис. Дугласа это весьма смутило и расстроило.
«Должен сказать, это немного не активно. Ты выходишь из зала, а к тебе подходят другие родители и говорят: "О, поздравляем! Вы, должно быть, так гордитесь своей внучкой!"», — возмущается актер, насмешив ведущую.
Стоит отметить, что Дуглас уже действительно является дедушкой — у его старшего сына Кэмерона от первого брака есть двое детей. У самого Майкла также есть еще двое младших детей, Кэрис и Дилан, которые появились в браке с Кэтрин Зетой-Джонс.
Фото: Global Look Press
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