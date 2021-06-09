Майкл Дуглас пожаловался, что его приняли за дедушку дочери от Кэтрин Зеты-Джонс

Однако на празднике произошел и один, не самый приятный для него момент — известного актера приняли за дедушку Кэрис. Дугласа это весьма смутило и расстроило.

«Должен сказать, это немного не активно. Ты выходишь из зала, а к тебе подходят другие родители и говорят: "О, поздравляем! Вы, должно быть, так гордитесь своей внучкой!"», — возмущается актер, насмешив ведущую.

Стоит отметить, что Дуглас уже действительно является дедушкой — у его старшего сына Кэмерона от первого брака есть двое детей. У самого Майкла также есть еще двое младших детей, Кэрис и Дилан, которые появились в браке с Кэтрин Зетой-Джонс.