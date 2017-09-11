Анджелина Джоли решила бороться за свою семью нетрадиционными способами, передают иностранные СМИ

Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем намерении расстаться год назад. Красивая история любви, которая будоражила весь мир, закончилась банально. Однако представители прессы, стараясь найти любопытные факты об отношениях пары, озвучивают все новые предположения, ищут новые комментарии.

Так, СМИ уверены: Джоли вернулась к ритуалам, которые практиковала много лет назад. Например, своего второго мужа, Билли Боба Торнтона, она уговорила в свое время расписаться в свидетельстве о браке кровью. Амулеты с тем же веществом члены этой странной семьи носили на шее. «Энджи пытается с помощью магии наладить свою жизнь», — со ссылкой на свои источники цитирует журнал Star.

Кольцо вкупе с соблазнительным нарядом, в котором Джоли появилась на премьере своего фильма, а также детьми, тоже привлекло внимание прессы. «Она попробовала растить шестерых детей самостоятельно, заниматься карьерой и здоровьем, и поняла, что не может справиться без Брэда Питта. Поэтому она носит ставшее романтическим символом кольцо, которое дарил ей муж, чтобы привлечь екго внимание и помириться», — цитирует инсайдера The Enquirer.