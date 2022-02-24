Мадонну раскритиковали за стертые в фотошопе морщины — а новое окрашивание «инь-ян» не заметили
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Фото: Global Look Press
Не успели мы привыкнуть к новому тренду на сплит — окрашенные в два кардинально разных цвета волосы четко по пробору, — как ему на пятки наступает новый. Окрашивание в стиле инь-ян, при котором верхняя топ-зона головы окрашивается в светлый, а нижняя — в черный, становится трендом наступающей весны. Ежемесячные походы в салон теперь не просто необязательны, они излишни! Важная деталь инь-ян-окрашивания заключается в отросших корнях: если вы натуральная брюнетка, то этот тренд точно для вас.
Вот и Мадонна решила «примерить» новый тренд и поразила фанатов своей экстравагантной прической. Поп-звезда выложила в личный микроблог фотографию с новым цветом волос, который идеально подчеркивает ее голубые глаза, и задала новый инь-ян-тренд. Теперь тысячи девушек по всему миру окрашивают волосы в полярно разные цвета и выглядят очень необычно. Забудьте про плавное омбре — в этом сезоне в почете четкие переходы. Однако не все поклонники звезды заметили преображение их любимой артистки. Большинство раскритиковало Мадонну за ее излишнюю любовь к фотошопу и лицо без единой морщинки, что явно не соответствует действительности, если учесть, что певице уже 63 года. Даже самые верные фанаты звезды не могли не отметить тот факт, что она не Ким Кардашьян и уже давно не подросток, потому ее попытки вернуть былую молодость выглядят как минимум странно.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru