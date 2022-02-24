Мадонну раскритиковали за стертые в фотошопе морщины — а новое окрашивание «инь-ян» не заметили

Вот и Мадонна решила «примерить» новый тренд и поразила фанатов своей экстравагантной прической. Поп-звезда выложила в личный микроблог фотографию с новым цветом волос, который идеально подчеркивает ее голубые глаза, и задала новый инь-ян-тренд. Теперь тысячи девушек по всему миру окрашивают волосы в полярно разные цвета и выглядят очень необычно. Забудьте про плавное омбре — в этом сезоне в почете четкие переходы. Однако не все поклонники звезды заметили преображение их любимой артистки. Большинство раскритиковало Мадонну за ее излишнюю любовь к фотошопу и лицо без единой морщинки, что явно не соответствует действительности, если учесть, что певице уже 63 года. Даже самые верные фанаты звезды не могли не отметить тот факт, что она не Ким Кардашьян и уже давно не подросток, потому ее попытки вернуть былую молодость выглядят как минимум странно.