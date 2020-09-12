Мадонна обвинила Эндрю Ллойда Уэббера в запугивании: «Я пережила несколько нервных срывов»

«Я полностью была запугана Эндрю Ллойдом Уэббером и продюсером Тимом Райсом. Помню, у меня было несколько нервных срывов, потому что я каждый день боялась, что меня уволят. Он (Эндрю Ллойд Уэббер) не был добр ко мне... Я не уверена, что он вообще хотел, чтобы я была в фильме. Слава Богу, Алан Паркер (режиссер) этого хотел», — поделилась с публикой певица.

Сам знаменитый композитор от таких откровений в шоке. По словам его представителей, у Эндрю и Мадонны были очень хорошие и продуктивные рабочие отношения.

«Эвита» — один из известных мюзиклов. музыку к которому написал Эндрю Ллойд Уэббер. История основана на биографии Эвы Дуарте, которая, приехав в 15-летнем возрасте в Буэнос-Айрес, сумела стать знаменитой актрисой и вышла замуж за будущего президента страны. В 1996 году режиссер Алан Паркер экранизировал постановку. На главную роль он пригласил Мадонну. Фильм имел большой успех и получил несколько престижных премий, в том числе «Золотой глобус» и «Оскар».