Мадонна избавилась от щек при помощи пластики и стала похожа на Ким Кардашьян

Теперь Мадонна стала совершенно неузнаваема — после очередной работы у пластического хирурга она осталась практически без щек, что сильно изменило черты ее лица.

Поклонники подобное новшество не слишком оценили — по мнению большинства комментаторов, звезду теперь можно перепутать с представительницами семьи Кардашьян.