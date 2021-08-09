Мадонна избавилась от щек при помощи пластики и стала похожа на Ким Кардашьян
Легендарная певица снова экспериментирует со внешностью — результат работы над собой она представила в новой фотосессии, в которой запечатлелась вместе с новым молодым возлюбленным.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @madonna
Теперь Мадонна стала совершенно неузнаваема — после очередной работы у пластического хирурга она осталась практически без щек, что сильно изменило черты ее лица.
Поклонники подобное новшество не слишком оценили — по мнению большинства комментаторов, звезду теперь можно перепутать с представительницами семьи Кардашьян.
Кроме того, знаменитый стиль бывшей жены Канье Уэста напоминают акцент на глазах, выделенные брови и нюдовый макияж губ, а также длинные, уложенные волнами волосы. Для фотосессии звезда заплела волосы в косы и надела шляпку.
Это уже не первое обновление Мадонны за последнее время — ранее она уже поработала над скулами и подбородком, отчего ее лицо, по мнению поклонников, стало практически треугольным. Звезду в комментариях в блоге часто осуждают за такие новшества — по мнению поклонников, стремиться к красоте и вечной молодости естественно, особенно если у женщины есть молодой возлюбленный, однако певица может утратить собственную уникальность.
Фото: Instagram Мадонны
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