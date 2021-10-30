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Мадонну снова хейтят: певица снялась для глянца в образе мертвой Мэрилин Монро

63-летняя Мадонна в поисках новых способов эпатировать публику добралась до святая святых западного масскульта — Мэрилин Монро. Снимаясь для одного из глянцевых изданий, Ма вместе с фотографом и стилистами воспроизвела посмертный снимок суперзвезды, когда ее нашли в собственной спальне уже бездыханной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мадонна в 2015 году

Фото: Getty Images

Мадонна снова эпатирует общественность: 63-летняя певица снялась в образе мертвой Мэрилин Монро. Для издания V Magazine стилисты, декораторы и сама скандальная звезда воспроизвели снимок, сделанный вскоре после того, как звезду кинематографа прошлого века нашли после отравления запрещенными веществами.

Мадонна предстала лежащей на постели в одних колготках, туфлях и перчатках с телефонной трубкой в руке.

Аудитория разделилась на два лагеря. При том, что были и те, кто оценил фотосессию как стильный и дерзкий ход, многие раскритиковали Мадонну за неэтичность. Также подписчики обратили внимание, что на глянцевых портретных снимках артистка не похожа не только на Мэрилин Монро, но и на себя. Вопрос «Кто это?» оказался крайне частым комментарием под постом с фотосессией.

Фото и видео: @madonna/Instagram; Getty Images