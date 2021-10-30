Мадонну снова хейтят: певица снялась для глянца в образе мертвой Мэрилин Монро

Мадонна снова эпатирует общественность: 63-летняя певица снялась в образе мертвой Мэрилин Монро. Для издания V Magazine стилисты, декораторы и сама скандальная звезда воспроизвели снимок, сделанный вскоре после того, как звезду кинематографа прошлого века нашли после отравления запрещенными веществами.

Мадонна предстала лежащей на постели в одних колготках, туфлях и перчатках с телефонной трубкой в руке.