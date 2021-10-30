Мадонну снова хейтят: певица снялась для глянца в образе мертвой Мэрилин Монро
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Фото: Getty Images
Мадонна снова эпатирует общественность: 63-летняя певица снялась в образе мертвой Мэрилин Монро. Для издания V Magazine стилисты, декораторы и сама скандальная звезда воспроизвели снимок, сделанный вскоре после того, как звезду кинематографа прошлого века нашли после отравления запрещенными веществами.
Мадонна предстала лежащей на постели в одних колготках, туфлях и перчатках с телефонной трубкой в руке.
Аудитория разделилась на два лагеря. При том, что были и те, кто оценил фотосессию как стильный и дерзкий ход, многие раскритиковали Мадонну за неэтичность. Также подписчики обратили внимание, что на глянцевых портретных снимках артистка не похожа не только на Мэрилин Монро, но и на себя. Вопрос «Кто это?» оказался крайне частым комментарием под постом с фотосессией.
Фото и видео: @madonna/Instagram; Getty Images