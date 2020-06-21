Лютики отваливаются, кудри не лежат: Анастасия Задорожная поделилась пикантным фото

Актриса попросила подписчиков вспомнить, для какого журнала и когда была сделана эта фотография. Поклонники без труда назвали и журнал и год съемки. В комментариях ностальгируют по 2000-ым годам и восхищаются красотой Задорожной, которая пообещала, что выложит и другие фотографии в купальнике из цветов, если под постом наберется более 600 комментариев.

Анастасия прославилась после главной роли в молодежном сериале «Клуб», в котором она сыграла обычную молодую девушку, мечтающую стать известной певицей. В настоящее время актриса продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также выступает в театре. О личной жизни Анастасия предпочитает не распространяться.