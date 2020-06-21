Лютики отваливаются, кудри не лежат: Анастасия Задорожная поделилась пикантным фото
Фото: Instagram/@stasya_ru
Анастасия Задорожная в последнее время все чаще радует поклонников интересными фотографиями. На это раз актриса и певица действительно удивила подписчиков: в Инстаграме Насти появились снимки с фотосессии для журнала, на которых звезда сидит на качелях в бикини из лютиков. Анастасия выгляди очень обольстительно, но, как оказалось, за красивыми фотографиями стоит долгий о очень неудобный процесс съёмки.
«Если разобраться детально: фотообои, псевдокачельки и «лютики» на скотче. И девочка вся такая «вдохновлённая»,томно смотрит на вентилятор и просит чутка прибавить ветерка, но нет. Слетят «лютики», развалится качелька, кудри придётся укладывать ещё 3 часа. Ах да! Позы. С виду очень комфортные и гармоничные. @&₽?!)&₽!&?! Тут я пожалуй вступлюсь за фильтры: девочки там хоть все и одинаковые с идентичными формами, но хоть не корячишься», - призналась Задорожная.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Актриса попросила подписчиков вспомнить, для какого журнала и когда была сделана эта фотография. Поклонники без труда назвали и журнал и год съемки. В комментариях ностальгируют по 2000-ым годам и восхищаются красотой Задорожной, которая пообещала, что выложит и другие фотографии в купальнике из цветов, если под постом наберется более 600 комментариев.
Анастасия прославилась после главной роли в молодежном сериале «Клуб», в котором она сыграла обычную молодую девушку, мечтающую стать известной певицей. В настоящее время актриса продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также выступает в театре. О личной жизни Анастасия предпочитает не распространяться.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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