Люся Чеботина рассказала о трудностях на пути к славе

Люся Чеботина взорвала TikTok своим треком и теперь является заметной фигурой в российском шоу-бизнесе. Девушка купается в лучах славы, но не забывает, с чего она начинала. В интервью Алене Жигаловой она рассказала, что всегда мечтала стать артисткой. Люся начала делать шаги к своей цели уже давно. Она выкладывала в своем микроблоге в Instagram каверы на известные песни. Некоторые из видео набирали миллионы просмотров и разлетались по Сети.

«Сейчас, конечно, многие уже забыли об этом и поэтому немного думают, что я новый человек (в шоу-бизнесе). Хотя по факту, изначально, я тогда еще начинала с Instagram, уже была большим блогером. Как-то так все постепенно шло, выступала на фестивалях... Но параллельно просто не было какого-то суперхита. И вот он как-то случайно пришел», — объяснила Люся.

Девушка упомянула, что мама всегда поддерживала ее в стремлении продвинуться в музыкальной сфере. Именно мама была инициатором поступления в музыкальную школу, участия во всевозможных конкурсах талантов, в том числе в шоу «Голос». Женщина даже взяла кредит, чтобы отправить дочку на проект. «У меня мама просто какой-то герой. Мама знала, что мне нужен этот опыт. Дело не в популярности, дело не в какой-то славе. Мама понимала, что, если я хочу стать певицей, мне нужен опыт. Этот опыт можно получить на проекте», — рассказала исполнительница.