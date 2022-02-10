Люся Чеботина рассказала о трудностях на пути к славе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ lusia_chebotina
Люся Чеботина взорвала TikTok своим треком и теперь является заметной фигурой в российском шоу-бизнесе. Девушка купается в лучах славы, но не забывает, с чего она начинала. В интервью Алене Жигаловой она рассказала, что всегда мечтала стать артисткой. Люся начала делать шаги к своей цели уже давно. Она выкладывала в своем микроблоге в Instagram каверы на известные песни. Некоторые из видео набирали миллионы просмотров и разлетались по Сети.
«Сейчас, конечно, многие уже забыли об этом и поэтому немного думают, что я новый человек (в шоу-бизнесе). Хотя по факту, изначально, я тогда еще начинала с Instagram, уже была большим блогером. Как-то так все постепенно шло, выступала на фестивалях... Но параллельно просто не было какого-то суперхита. И вот он как-то случайно пришел», — объяснила Люся.
Девушка упомянула, что мама всегда поддерживала ее в стремлении продвинуться в музыкальной сфере. Именно мама была инициатором поступления в музыкальную школу, участия во всевозможных конкурсах талантов, в том числе в шоу «Голос». Женщина даже взяла кредит, чтобы отправить дочку на проект. «У меня мама просто какой-то герой. Мама знала, что мне нужен этот опыт. Дело не в популярности, дело не в какой-то славе. Мама понимала, что, если я хочу стать певицей, мне нужен опыт. Этот опыт можно получить на проекте», — рассказала исполнительница.
В 2017 году Люся даже принимала участие в Индийском конкурсе талантов, настолько сильно она хотела осуществить свою мечту. «Надо говорить жизни "да"», — прокомментировала свое участие в проекте Чеботина. Ради конкурса ей пришлось выучить хинди, и не зря. Девушка дошла до финала, но главный приз забрать не смогла. Однако поверила в свои силы и набралась смелости.
Алена поинтересовалась, почему певица до сих пор не подписала контракт ни с одним из лейблов. Ведь ей поступало много заманчивых предложений, в том числе и от Black Star. По словам Люси, от сотрудничества ее отговорила мама. «У меня настолько желание и любовь к свободе сильные, что, если мне что-то не нравится, я не буду молчать, я это скажу. Я не буду пытаться быть хорошей и удобной», — пояснила артистка. Она не жалеет, что не приняла предложение Black Star, потому что уверена в себе и может раскрутиться без помощи крупного лейбла.
Самая интригующая тема интервью — личная жизнь Люси Чеботиной, а конкретно отношения с Юрием Киселевым (ЮрКисс). Сын олигарха Киселева проводит много времени в компании певицы. Они часто публикуют совместные фотографии и даже ездят вместе в отпуск. На все вопросы о молодом человеке девушка отвечает очень уклончиво и сразу смущается. Алена, спросив, в каких отношениях сейчас Юрий и Люся, получила ответ «Не знаю» и загадочную улыбку. Однако Чеботина не отрицает, что романтический трек «Солнце Монако» посвятила именно Киселеву. «Есть такие моменты, есть такие ситуации, которые хочется сохранить для себя», — пояснила свой ответ исполнительница.
Фото и видео: Instagram