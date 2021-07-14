Людмила Хитяева осудила Анастасию Заворотнюк за позднее материнство: «Нельзя так поздно рожать»
90-летняя Людмила Хитяева раскритиковала женщин, которые рожают детей в зрелом возрасте — шансов вырастить и воспитать их намного меньше. На то, чтобы поставить ребенка на ноги, может не хватить сил или здоровья.
Кроме того, поздние роды могут не лучшим образом отразиться и на здоровье самих женщин. В качестве примера актриса приводит Анастасию Заворотнюк — ради того, чтобы стать мамой и подарить ребенка новому мужу, звезда решилась на процедуру ЭКО, а гормональная терапия, в свою очередь, спровоцировала развитие злокачественной опухоли.
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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
«Я рано стала мамой, не то что сейчас... Вон Лера Кудрявцева или Анастасия Заворотнюк почти в 50 лет отважились на материнство. Мне кажется, нельзя так поздно рожать! Надо же вырастить ребенка и желательно внуков дождаться — это и есть высший смысл жизни. А тут как?», — говорит Хитяева «Экспресс-газете».
Сама она так и поступила — родила в молодости сына Павла. К сожалению, больше детей у нее не было, несмотря на то, что после первого брака она еще трижды выходила замуж. По ее словам, сейчас она об этом жалеет и признается, что хотела бы иметь еще одного ребенка.
Поклонников у нее тоже было много, призналась актриса.
«У меня их всегда было много. И до сих пор, несмотря на мой возраст, звонят. Один, например, живет в Париже, в Сорбонне преподает. Когда-то семьями дружили, а сейчас он вдовец, да и я давно одна. Но мы только друзья».
Фото: Global Look Press
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