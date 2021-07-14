Людмила Хитяева осудила Анастасию Заворотнюк за позднее материнство: «Нельзя так поздно рожать»

Сама она так и поступила — родила в молодости сына Павла. К сожалению, больше детей у нее не было, несмотря на то, что после первого брака она еще трижды выходила замуж. По ее словам, сейчас она об этом жалеет и признается, что хотела бы иметь еще одного ребенка.

Поклонников у нее тоже было много, призналась актриса.

«У меня их всегда было много. И до сих пор, несмотря на мой возраст, звонят. Один, например, живет в Париже, в Сорбонне преподает. Когда-то семьями дружили, а сейчас он вдовец, да и я давно одна. Но мы только друзья».