«Люди живут как куры»: Юлия Высоцкая показала свои «неприбранные» фотографии и посоветовала фанатам не ныть

Размышления Юлии и ее «неприбранные» фотографии, на которых она предстала обычной женщиной — без прически и макияжа, на полу, среди разбросанных вещей — пришлись по душе поклонникам.

«Юля. Как актуально», «Абсолютно так», «Про люди как куры может в цитатник записать», «Таков человек он всегда всем не доволен. Но любить жизнь — это главное. Во всем надо видеть хорошее», «Так жизнеутверждающе, спасибо», «Юлечка, вы замечательная, спасибо за ваши посты», «Юлечка ну как же, вы же заряженная батареечка, как зажигалочка смотришь на вас и восхищаешься», «Ноги класс», — обсуждают подписчики.

А что делаете вы, когда все не так?