«Люди живут как куры»: Юлия Высоцкая показала свои «неприбранные» фотографии и посоветовала фанатам не ныть
Фото: Instagram Юлии Высоцкой
«Человек устроен странно. Люди почти все и почти всегда живут как куры. Видят только то, что прямо перед носом. Ноют. Слишком жарко. Слишком холодно. Достал дождь. Слишком много работы. Устала летать. Сколько можно сидеть дома. И тд... и я такая же... говорю себе — открой глаза, широко и погнали», — написала она в блоге.
Размышления Юлии и ее «неприбранные» фотографии, на которых она предстала обычной женщиной — без прически и макияжа, на полу, среди разбросанных вещей — пришлись по душе поклонникам.
«Юля. Как актуально», «Абсолютно так», «Про люди как куры может в цитатник записать», «Таков человек он всегда всем не доволен. Но любить жизнь — это главное. Во всем надо видеть хорошее», «Так жизнеутверждающе, спасибо», «Юлечка, вы замечательная, спасибо за ваши посты», «Юлечка ну как же, вы же заряженная батареечка, как зажигалочка смотришь на вас и восхищаешься», «Ноги класс», — обсуждают подписчики.
А что делаете вы, когда все не так?
Фото и видео: Instagram/@juliavysotskayaofficial
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