«Люди встречают меня как легенду»: 53-летняя Марина Хлебникова возвращается на сцену после личной трагедии

Осенью прошлого года Марина Хлебникова пережила настоящую трагедию: ее первый супруг, музыкант Антон Логинов, совершил суицид. Выяснилось, что незадолго до такого решения мужчины пара воссоединилась, и, как говорится, ничто не предвещало. После произошедшего Марина попала в больницу, где провела несколько недель, а затем уехала отдыхать. Вернувшись, певица поняла, что хочет вернуться на сцену и вновь появляться на публике.
«Люди встречают меня как легенду. Деньги, которые я когда-то заработала, позволили мне бесплатно записывать друзей в студии, помочь им со здоровьем, сделать операции на глаза, например. Вот в этом декабре у меня было много концертов. Я даже устала. Конечно, не как в 1998-м, когда я, Маликов и Губин снизили цены за выступления и давали по семь концертов в день, но все же», — поделилась Хлебникова в эфире программы «Выход в люди».
По поводу своей личной трагедии Марина сказала лишь: «Та боль еще очень ярка, я не готова широко об этом говорить. Но Антон заслуживает, чтобы я когда-нибудь рассказала о нем больше. Он делал для меня все, что мог, и был чрезвычайно талантливым человеком».
После развода с Логиновым вторым мужем Хлебниковой стал гендиректор звукозаписывающей компании «Граммофон Рекордс» Михаил Майданич. Они поженились в 1999 году, тогда же у них родилась дочь Доминика. Этот брак Хлебниковой также распался. Сейчас Марину поддерживают близкие и поклонники.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Natalia Shakhanova, Said Gadzhiev, Anatoly Lomohov, Evguenii Matveev / Global Look Press