«Люди встречают меня как легенду»: 53-летняя Марина Хлебникова возвращается на сцену после личной трагедии

Осенью прошлого года Марина Хлебникова пережила настоящую трагедию: ее первый супруг, музыкант Антон Логинов, совершил суицид. Выяснилось, что незадолго до такого решения мужчины пара воссоединилась, и, как говорится, ничто не предвещало. После произошедшего Марина попала в больницу, где провела несколько недель, а затем уехала отдыхать. Вернувшись, певица поняла, что хочет вернуться на сцену и вновь появляться на публике.

«Люди встречают меня как легенду. Деньги, которые я когда-то заработала, позволили мне бесплатно записывать друзей в студии, помочь им со здоровьем, сделать операции на глаза, например. Вот в этом декабре у меня было много концертов. Я даже устала. Конечно, не как в 1998-м, когда я, Маликов и Губин снизили цены за выступления и давали по семь концертов в день, но все же», — поделилась Хлебникова в эфире программы «Выход в люди».