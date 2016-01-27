Дочь Дмитрия и Екатерины Песковых Лиза уже не раз шокировала общественность своими громкими высказываниями.

Сначала в Сети бурно обсуждали ее заявление: «Я — Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства», а после и ее позицию по поводу реновации Москвы: «Я против превращения Москвы в Майами или в столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов». Лиза уже не раз подвергалась жесткой критике, но внимания на негативные комментарии она, похоже, не обращает. В отличие от своей мамы, которая впервые решила прокомментировать деятельность дочери и последующую реакцию подписчиков на нее. В своем блоге Екатерина Пескова опубликовала фото, затрагивающее проблемы современного общества и сопроводила его длинным сообщением.

Публикация от Katya (@zazerkatye) Авг 3 2017 в 2:33 PDT

«Обычно я воздерживаюсь от комментариев деятельности @stpellegrino и реакции на неё наших моралистов и борцов за справедливость. Но сейчас я не могу промолчать. Мой первый вопрос - что она сделала плохого? Решила проблему завода и помогла семьям рабочих, сохранивших заработок? А что сделали вы, сидя на своём диване? Облили грязью незнакомого вам человека, не понимая того, что своими словами и низкой энергетикой вы рождаете зло и грязь в этом мире, которые к вам же ежедневно и возвращаются, делая вас ещё более озлобленными и несчастными. Мой второй вопрос - А судьи кто?», — начала она.

Публикация от Katya (@zazerkatye) Янв 9 2017 в 2:25 PST

«Какое вы имеете право судить девятнадцатилетнюю девушку, которую никогда в жизни не встречали и с которой ни разу не общались, за сделанное ею добро? В чем её вина? В том, что она родилась дочерью человека, который всю жизнь пашет без выходных, вечеров и праздников? Который своим умом и трудом добился того положения, которое имеет сейчас?Или её вина в том, что она хорошо выглядит и на ней надето красивое платье? По-вашему, она должна ходить в робе и бичевать себя хлыстом? Тогда ваша жизнь станет счастливее?», — заявила мама Лизы. Как сообщила экс-супруга Пескова, она понимает, что у их дочери еще совсем мало жизненного опыта, но отмечает, что Лиза только пытается найти себя в этом мире: «Да, она пока недостаточно образована (пока ещё даже не закончила университет), и ей не хватает опыта, чтобы противостоять таким как вы. Но она учится, она ищет себя, она пытается найти своё место в жизни. Более того, она старается, как может, чтобы привлечь внимание к различным проблемам, которые, в огромном количестве, существуют в обществе. А что делали вы, когда вам было 19 лет?».

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) Янв 27 2016 в 4:48 PST