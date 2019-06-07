«Любуемся вами»: подписчики оценили фото Анны Семенович в эффектном платье с глубоким декольте

Анна Семенович поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой она позирует в эффектном алом платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул шикарную грудь и тонкую талию Анны.
Снимок она сопроводила рассуждениями и счастье: «Когда человек счастлив сам с собой , он делает счастливыми окружающих. Счастливые люди-излучают удивительный свет наполняющий собой все вокруг, они не привязываются к деньгам , они их зарабатывают для удовольствия, они получают кайф от самого процесса Жизни!!! С ними хочется находиться в одном пространстве и согреваться их теплом. Счастливые люди, тоже проходят уроки своей Судьбы , как все остальные и иногда очень жёсткие , но они не сдаются ,и не падают в бездну уныния. Они держаться за свой внутренний свет, как за маяк и он всегда их выводит к счастью! Секрет прост, мы можем прожить свою Жизнь либо с улыбкой и в кайфе, либо в тоске и слезах! Лично я выбираю улыбку, а ты?», - просила подписчиков Семенович (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Поклонники с Анной согласились и в очередной раз отметили ее красоту: «Золотые слова»,
«Анечка, И это правильно! Согласна с Вами на все! Улыбка -великая сила! Это ориентир для счастья!
Фоточка необыкновенная! Очаровательная Красоточка!»,
«Анечка, просто любуемся Вами!»,
«Конечно улыбку. Темболее твоя улыбка укрошает весь мир», - написали они.
А вы согласны с Анной, что счастливый человек делает счастливыми и окружающих?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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