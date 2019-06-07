logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Любуемся вами»: подписчики оценили фото Анны Семенович в эффектном платье с глубоким декольте

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анна Семенович

Фото: Instagram
Певица не только поделилась красивым снимком, но и порассуждала о счастье.

Анна Семенович поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой она позирует в эффектном алом платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул шикарную грудь и тонкую талию Анны.

Снимок она сопроводила рассуждениями и счастье: «Когда человек счастлив сам с собой , он делает счастливыми окружающих. Счастливые люди-излучают удивительный свет наполняющий собой все вокруг, они не привязываются к деньгам , они их зарабатывают для удовольствия, они получают кайф от самого процесса Жизни!!! С ними хочется находиться в одном пространстве и согреваться их теплом. Счастливые люди, тоже проходят уроки своей Судьбы , как все остальные и иногда очень жёсткие , но они не сдаются ,и не падают в бездну уныния. Они держаться за свой внутренний свет, как за маяк и он всегда их выводит к счастью! Секрет прост, мы можем прожить свою Жизнь либо с улыбкой и в кайфе, либо в тоске и слезах! Лично я выбираю улыбку, а ты?», - просила подписчиков Семенович (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Поклонники с Анной согласились и в очередной раз отметили ее красоту: «Золотые слова»,

«Анечка, И это правильно! Согласна с Вами на все! Улыбка -великая сила! Это ориентир для счастья!

Фоточка необыкновенная! Очаровательная Красоточка!»,

«Анечка, просто любуемся Вами!»,

«Конечно улыбку. Темболее твоя улыбка укрошает весь мир», - написали они.

А вы согласны с Анной, что счастливый человек делает счастливыми и окружающих?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...