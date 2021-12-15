Любовница режиссера Данелии осадила Бориса Корчевникова за неудобный вопрос
Любовные отношения между сценаристкой и режиссером длились порядка 20 лет, хотя они оба тогда состояли в законных браках. Данную тему Виктория Токарева обсудила с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».
В эфире программы ведущий попытался разузнать, почему Токарева не сохранила ребенка от своего любовника. Женщину ошарашил столько интимный вопрос, но она резко ответила своему интервьюеру: «Борис, много будешь знать, скоро состаришься. А ты этого не хочешь! Я от него «родила» «Джентльменов удачи», «Мимино», что еще надо?!». Однако Корчевников не растерялся и решил ответить писательнице: «Хочешь быть молодым в старости, становись стариком в молодости, поэтому состариться не боюсь».
Но все же Виктория Токарева призналась, что построить семью с Данелией не представлялось возможным, поскольку он был пристрастен к алкоголю. А, по ее словам, алкоголизм и семья понятия не совместимые. «Он пил, потому что сработал испорченный ген, который передавался по мужской линии. Однажды он мне сказал: "Я алкоголик, и это моя трагедия"», — отметила она.
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