Любовница режиссера Данелии осадила Бориса Корчевникова за неудобный вопрос

Любовные отношения между сценаристкой и режиссером длились порядка 20 лет, хотя они оба тогда состояли в законных браках. Данную тему Виктория Токарева обсудила с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

В эфире программы ведущий попытался разузнать, почему Токарева не сохранила ребенка от своего любовника. Женщину ошарашил столько интимный вопрос, но она резко ответила своему интервьюеру: «Борис, много будешь знать, скоро состаришься. А ты этого не хочешь! Я от него «родила» «Джентльменов удачи», «Мимино», что еще надо?!». Однако Корчевников не растерялся и решил ответить писательнице: «Хочешь быть молодым в старости, становись стариком в молодости, поэтому состариться не боюсь».