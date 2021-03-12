Любовница Павла Мамаева рассказала, почему завела роман с футболистом

Испанская красавица Ирен Гарсиа, которая оказалась любовницей футболиста Павла Мамаева, пообщалась с журналистами и объяснила, почему у них вообще возник роман.

Ирен заявила, что попросту не знала о семейном положении Мамаева, и что отношения с несвободным мужчиной противоречат ее принципам.

«Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга», — рассказала Ирен в беседе со «СтарХитом».

Она отметила, что не может понять, откуда ее личные данные оказались у жены Мамаева, Аланы. Ирен отметила, что она угрожала ей, и испанка даже была вынуждена обратиться к своим адвокатам. В случае прибытия Аланы в Испанию, ей будет грозить ряд штрафных санкций.

Многие детали романа с Павлом Ирен раскрывать отказалась — она заявила, что она не собирается ни в чем его обвинять, и не будет рассказывать подробности, поскольку это слишком личное.