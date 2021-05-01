Бывшая любовница Андрея Кончаловского рассказала подробности их отношений

Ирина Бразговка в эфире шоу "Мой герой" на канале ТВЦ откровенно поделилась подробностями о связи с Кончаловским. Оказалось, отношения пары длились год. Режиссер даже познакомил девушку с родителями и друзьями. Рассталась влюбленные, когда Ирина уже ждала от режиссера дочь в 1980 году. Андрею она решила не рассказывать о своей беременности.

«Андрей не присутствовал в нашей с Дашей жизни. Не переживала по этому поводу, ведь для меня Андрей был небожителем. Говорила ему «спасибо» за год наших отношений, за то, что познакомил со своей мамой, друзьями. Это был какой-то праздник». – тепло вспоминает Бразговка своего бывшего любовника.

Кончаловский узнал о существовании дочери от Ирины только когда той было уже 17 лет. Однако, знаменитый отец принял наследницу, и даже не настаивал на тесте ДНК. Они считают друг друга папой и дочкой.

Актриса также рассказала, что в то время подумывала сделать аборт, но не решилась. Родителей она не стала огорчать, и сказала, что отец девочки находится в Израиле.

Напомним, что на тот момент знаменитый режиссер был женат на француженке Вивиан Годе. Это был третий брак Кончаловского, который продлился до 1980 года. С 1998 года Андрей находится в пятом браке с актрисой Юлией Высоцкой.