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Любови Успенской пришлось закрыть бизнес из-за финансовых проблем

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Любовь Успенская

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64-летняя Любовь Успенская лишилась собственного караоке-клуба в Москве.

Как известно, часто российским артистам доход приносят не только выступления и продажи альбомов, но и бизнес-проекты. Не так давно Любовь Успенская даже поссорилась из-за этого с коллегой по сцене Филиппом Киркоровым — когда певица открыла собственный караоке-клуб в Москве, поп-король обвинил ее в плагиате. Казалось, заведение Любови Залмановны процветает, но, по данным портала Sobesednik.ru, недавно его пришлось закрыть.

«Причина закрытия банальна — деньги. Помещение под караоке было взято в аренду. Не так давно владельцы здания подняли плату, мои напарники потянуть ее не смогли. Сейчас договариваемся, чтобы цену снизили. Как договорятся, так откроемся», — заявила Успенская в интервью изданию.

Эта неприятность случилась в очень неподходящее для семьи звезды время, хоть она и уверяет, что все в порядке. Дело в том, что сейчас дочь артистки Татьяна Плаксина проходит сложную и дорогостоящую реабилитацию после нескольких операций на челюсти. Любови пришлось внести в свое расписание еще больше концертов и корпоративов, лишь бы обеспечить дочери поправку без забот.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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