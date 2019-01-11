Любови Успенской пришлось закрыть бизнес из-за финансовых проблем

Как известно, часто российским артистам доход приносят не только выступления и продажи альбомов, но и бизнес-проекты. Не так давно Любовь Успенская даже поссорилась из-за этого с коллегой по сцене Филиппом Киркоровым — когда певица открыла собственный караоке-клуб в Москве, поп-король обвинил ее в плагиате. Казалось, заведение Любови Залмановны процветает, но, по данным портала Sobesednik.ru, недавно его пришлось закрыть.

«Причина закрытия банальна — деньги. Помещение под караоке было взято в аренду. Не так давно владельцы здания подняли плату, мои напарники потянуть ее не смогли. Сейчас договариваемся, чтобы цену снизили. Как договорятся, так откроемся», — заявила Успенская в интервью изданию.