Любовь Успенскую пристыдили за откровенные наряды: «Ляжки бабки»

Несмотря на солидный возраст, популярная исполнительница Любовь Успенская предпочитает выходить в свет в исключительно провокационных нарядах, соблазнительно подчеркивающих ее стройный стан. Именно за эту привычку выглядеть моложе своего возраста певица частенько подвергается критике. В этот раз не удержалась от едких комментариев и известный блогер Лена Миро.

«Зачем оголяться на публике, демонстрируя свою давно живущую плоть? Голые ляжки бабки выглядят, мягко говоря, не очень», — разнесла Успенскую в пух и прах блогер и порекомендовала ей выбирать более элегантные образы.

«У всего, кроме бессмертных произведений искусства, есть срок годности», — уточнила Миро, посоветовав Успенской ​​прикрывать тело соответствующими нарядами, чтобы не вызывать у публики «желания покрутить пальцем у виска».