Любовь Успенская в облегающем алом платье с открытыми плечами «зажгла» на концерте

«Люблю», «Люба, Любочка, вы супер. Талантище», «Успенская... Не сравнить... Шансон в душе», «Королева», «Прекрасно», «Люба, очень здорово!», «Вы самая лучшая», «Умница и красавица», — сделали артистке комплименты.

Но нашлись и те, кто, как обычно припомнил Успенской отношения с дочерью Татьяной Плаксиной. «Смотрю и понимаю, что до Тани Любе далеко. Играет, как курочка лапой», «Не дай бог оказаться в такой семье», — полетели едкие комментарии.

Разлад Успенской с дочерью начался больше года назад. После того, как Татьяна упала с велосипеда и получила серьезные травмы лица, в том числе перелом челюсти в двух местах, ее и без того неустойчивая психика пошатнулась. Любовь Успенская долго лечила дочь — делала дорогие операции, отправляла в Европу на реабилитацию. И, если внешность Татьяне врачи вернули, то ее душевное состояние оставляло желать лучшего.

И несколько месяцев назад в семье разгорелся настоящий скандал. Татьяна обвинила мать в домашнем насилии, а Успенская заявила, что у нее дочери есть психические проблемы. С тех пор они не общаются. «Этот человек для мен умер», — заявила королева душевной песни, спрятав поглубже боль. Теперь все силы она тратит на работу и творчество.