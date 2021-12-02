Любовь Успенская в мини-платье похвасталась стройными ногами на музыкальной премии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @uspenskayalubov_official
Исполнительница хита «По полюшку», бесспорно, обладательница роскошной фигуры, и с годами ее внешние данные становятся только лучше. На этот раз Успенская, во время своего посещения музыкальной премии, в очередной раз похвасталась своей хорошей формой в облегающем мини-платье с серебристыми вставками. Певица активно позировала перед фотокамерами.
На мероприятия Любовь пришла в компании 4-летней Николь, которая является частой спутницей исполнительницы шансона на светских мероприятиях и съемках — ее она представила, как свою подопечную. Юная красавица уже сама не хуже Успенской научилась работать на камеру, и даже бесстрашно общается с журналистами.
Сама же Любовь также не прочь поговорить с прессой. Все также держа за руку малышку, она заинтересованно отвечает на вопросы корреспондентов. Неподалеку от нее держится и ее молодой возлюбленный — 29-летний певец Леван Кбилашвили.
Любовь Успенская не представлена ни в одной из номинаций на данной премии, однако все равно не упустила возможности поддержать своих коллег по звездному цеху.
Фото: Instagram