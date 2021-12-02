Любовь Успенская в мини-платье похвасталась стройными ногами на музыкальной премии

Исполнительница хита «По полюшку», бесспорно, обладательница роскошной фигуры, и с годами ее внешние данные становятся только лучше. На этот раз Успенская, во время своего посещения музыкальной премии, в очередной раз похвасталась своей хорошей формой в облегающем мини-платье с серебристыми вставками. Певица активно позировала перед фотокамерами.