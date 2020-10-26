Любовь Успенская узнала страшную правду о гибели матери: «Ее убили в поезде»

Любовь Успенская стала гостьей youtube-шоу Валерии «Между нами». Коллеге Успенская рассказала о своих радостях и горестях и правду о смерти мамы Елены Чайки. Всю жизнь Любовь Успенская была уверена, что ее мама умерла при родах в ночь на 24 февраля 1954 года. Она рассказывала, что к роженице за ночь никто не подошел, потому что медики отмечали 23 Февраля, и ее мать истекла кровью.

«Мне рассказывали, что соседки маминой палате слышали ее крики, но думали, что она рожает, поэтому на помощь не позвали», — озвучила легенду из своей жизни певица.

Несколько лет королева шансона считала отца своим братом, а бабушку, которая ее воспитывала, — матерью. После того, как отец женился во второй раз Люба стала жить с отцом и мачехой, с которой стала близка.

И лишь полвека спустя Успенская узнала страшную правду о гибели матери: «Оказывается, она не умерла при родах. Ее убили в поезде. Били кирпичом по лицу, — рассказала артистка своей коллеге Валерии. — Об этом я узнала недавно. Попросила влиятельных людей в Киеве подтвердить эту информацию».

Любовь Успенская также рассказала, что тяжело переживает разрыв с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. «Много лет назад я доказала Тане, что я ей подруга. Она доверяла мне все. Делилась всеми секретами.

Теперь Татьяна и ее знаменитая мать не общаются. После аварии, в которой Плаксина сломала челюсть и получила психологическую травму, она стала вести себя неадекватно, по словам Любови Успенской.

Пока у артистки не получается наладить отношения с ребенком.