Любовь Успенская снова поместила дочь в клинику

По словам источника, «между мамой и дочкой опять начались недопонимания». На основе этого применились радикальные меры: «Было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами. По правилам учреждения у нее забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день», — ввел в ситуацию он.

При этом сама Успенская переживает за дочь и находится на связи с врачами и готова сделать все возможное, чтобы ситуация нормализовалась снова. Но от работы артистка решила не отказываться и в перерывах участвует в запланированных проектах. К примеру, принимала в гостях ТикТок-дом HOUSE88. Вместе с молодыми блогерами 67-летняя артистка снимала ролики для социальных сетей.