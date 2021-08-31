Любовь Успенская снова поместила дочь в клинику
Татьяна обратилась к подписчикам с опасением, что ее концерт, назначенный на 12 сентября, может сорваться, потому что ее заперли и отняли телефон. А затем — призвала фолловеров ей помочь. Больше никакой информации в социальных сетях ни Любови, ни Татьяны не появилось.
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Фото: Личный Instagram @uspenskayalubov_official
Журналисты издания «СтарХит» связались с источником, приближенным к семье, который поделился положением дел: «На днях Люба отправила дочь в клинику, Таню увезли туда из загородного дома ближе к ночи», — начал он.
По словам источника, «между мамой и дочкой опять начались недопонимания». На основе этого применились радикальные меры: «Было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами. По правилам учреждения у нее забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день», — ввел в ситуацию он.
При этом сама Успенская переживает за дочь и находится на связи с врачами и готова сделать все возможное, чтобы ситуация нормализовалась снова. Но от работы артистка решила не отказываться и в перерывах участвует в запланированных проектах. К примеру, принимала в гостях ТикТок-дом HOUSE88. Вместе с молодыми блогерами 67-летняя артистка снимала ролики для социальных сетей.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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