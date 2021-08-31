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Любовь Успенская снова поместила дочь в клинику

В отношениях популярной певицы и ее дочери Татьяны снова наступил непростой период. Только недавно Успенская светилась от счастья и делилась белой полосой, которая началась в их отношениях с дочкой. Но вчера в Instagram наследницы появилась тревожная публикация с просьбой о помощи, а сегодня — всплыла информация, что Татьяна Плаксина помещена в лечебное заведение.
Любовь Успенская снова поместила дочь в клинику

Татьяна обратилась к подписчикам с опасением, что ее концерт, назначенный на 12 сентября, может сорваться, потому что ее заперли и отняли телефон. А затем — призвала фолловеров ей помочь. Больше никакой информации в социальных сетях ни Любови, ни Татьяны не появилось.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская с дочкой больше года активно выясняют отношения

Фото: Личный Instagram @uspenskayalubov_official

Журналисты издания «СтарХит» связались с источником, приближенным к семье, который поделился положением дел: «На днях Люба отправила дочь в клинику, Таню увезли туда из загородного дома ближе к ночи», — начал он.

По словам источника, «между мамой и дочкой опять начались недопонимания». На основе этого применились радикальные меры: «Было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами. По правилам учреждения у нее забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день», — ввел в ситуацию он.

При этом сама Успенская переживает за дочь и находится на связи с врачами и готова сделать все возможное, чтобы ситуация нормализовалась снова. Но от работы артистка решила не отказываться и в перерывах участвует в запланированных проектах. К примеру, принимала в гостях ТикТок-дом HOUSE88. Вместе с молодыми блогерами 67-летняя артистка снимала ролики для социальных сетей.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram

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