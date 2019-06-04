«Впереди у нас еще много операций»: Любовь Успенская рассказала о здоровье дочери

Звезда шансона Любовь Успенская стала гостьей программы «Выход в свет». Она пригласила журналиста Леонида Закошанского в свой загородный дом, где и состоялся откровенный разговор.
Первым делом Леонид сделал комплимент Любови: «Мы не виделись несколько лет, но ты выглядишь моложе меня», - отметил 34-летний журналист. «Я не буду это комментировать», ответила Любовь Успенская.
Во время разговора певица в очередной раз затронула проблемы со здоровьем единственной дочери Татьяны. Любовь Успенская рассказала, что недавно дочь перенесла очередную операцию на лице.
Татьяна долгое время восстанавливалась после травмы, полученной во время падения с велосипеда. ЧП произошло осенью 2018 года: наследница Успенской упала с велосипеда, выбила зубы и в двух местах сломала челюсть.
«Я хочу, чтобы моя дочь была здорова, чтобы мы справились со всеми последствиями, потому что у нас впереди очень много операций. К счастью, у нас прекрасные врачи», — рассказала артистка.
Она также отметила, что после пережитого стресса в Татьяне открылся новый талант – любовь к пению. «Теперь раскрылся ее голос. Я поняла, что девочка — готовая певица. Раньше я не видела в ней певицу, которую не стыдно было бы представить публике. А сейчас я боюсь, что она меня вытеснит со сцены», — разоткровенничалась Любовь Успенская. Певица рассказала, что дочь пела с ней в Турции и Армении: «Даже протезы во рту ее не смутили, но это все временно. И даже некоторые мои песни она спела круче меня».
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Вчера я представила свою дочь Татьяну Плаксину на сцене в Кемере. Зал был в восторге от ее выступления🙏🏻 Оно не было запланированным и Татьяна, без единой репетиции, выступила великолепно. Я горжусь🔥А сегодня был второй концерт в Белеке, он был еще лучше и Таня блистала еще больше...Я даже как будто была лишняя...Таня - лучшая❤ #ТатьянаПлаксина #Успенская #тур #кемер #белек #концерт
В программе Любовь Успенская затронула еще одну больную для себя тему – смерть любимой собаки Фрэнки-Джуниора. Она даже поставила в своем саду памятник умершему псу. Так певица выразила любовь к собаке, прожившей у нее 14 лет.
Вы бы стали ставить памятник любимому питомцу?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Россия 1
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