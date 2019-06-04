«Впереди у нас еще много операций»: Любовь Успенская рассказала о здоровье дочери

Татьяна долгое время восстанавливалась после травмы, полученной во время падения с велосипеда. ЧП произошло осенью 2018 года: наследница Успенской упала с велосипеда, выбила зубы и в двух местах сломала челюсть.

«Я хочу, чтобы моя дочь была здорова, чтобы мы справились со всеми последствиями, потому что у нас впереди очень много операций. К счастью, у нас прекрасные врачи», — рассказала артистка.

Она также отметила, что после пережитого стресса в Татьяне открылся новый талант – любовь к пению. «Теперь раскрылся ее голос. Я поняла, что девочка — готовая певица. Раньше я не видела в ней певицу, которую не стыдно было бы представить публике. А сейчас я боюсь, что она меня вытеснит со сцены», — разоткровенничалась Любовь Успенская. Певица рассказала, что дочь пела с ней в Турции и Армении: «Даже протезы во рту ее не смутили, но это все временно. И даже некоторые мои песни она спела круче меня».