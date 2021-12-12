Любовь Успенская пожаловалась на отсутствие интимной жизни: «Не знаю, что это такое»

Но, как призналась сама певица, ее отношения с мужчинами давно не переходят за пределы флирта.

На вопрос журналиста программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ о том, отмечала ли певица день секса, который весь мир празднует 30 ноября, звезда шансона ясно дала понять, что уже и не помнит, что это такое.

«Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря, я не праздновала», — ответила Успенская.

Любопытно, что певица много лет уделяет большое количество сил и времени на поддержание своей физической формы, а также неоднократно ложилась под нож хирурга. О романах звезды можно написать целую книгу, ведь Любовь никогда не скрывала, что в ее жизни было большое количество мужчин, и ни об одном из них она не жалеет. Даже ошибки, совершенные в молодости певица не хотела бы забыть.

По словам артистки, все отношения вдохновляли ее на творчество и новые песни. Поэтому, если бы не многочисленные избранники, не было бы той искренней и открытой певицы, которую любят миллионы.