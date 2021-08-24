Любовь Успенская призналась, что жалеет о своих замужествах: «Все это было лишним!»
За кулисами фестиваля «Новая волна» артистка призналась, что считает все свои браки ошибкой. «Все это было лишним! Творчество, музыка - вот моя жизнь. Я же все время на студии, на гастролях. Для того чтобы была семья, должно быть внимание, свободное время. А я мужа видела раз в месяц. Но что делать, если я выбрала сама такой путь? Приходится смириться», — рассказала певица «Собеседнику».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @uspenskayalubov_official/Instagram
Любовь уверена, что настоящий артист не может иметь счастливый брак и здоровые отношения.
После развода певица продолжает заниматься карьерой и работает практически без выходных. «У меня совсем нет свободного времени. Вы только представьте, я еще вчера в половине двенадцатого ночи пела в Украине. Потом на машине доехала до Киева, а оттуда на частном самолете – через Турцию – сюда. Вы можете представить себе мой график? Разве нормальный человек может такое выдержать?» — рассказала Успенская.
Напомним, что артистка была замужем четыре раза. Первый раз Любовь вышла замуж в 17 лет Виктора Шумиловича. Cо вторым мужем Юрием Успенским она находилась в браке 6 лет. С третьим мужем Владимиром Франц Успенская прожила три года. Четвертый брак певицы с Александром Плаксиным был самым долгим — с 1987 по 2021 год. В 1989 у пары родилась дочь Татьяна.
Фото и видео: Instagram
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