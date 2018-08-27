Любовь Успенская пригрозила лишить дочь наследства, если она не родит в ближайшие два года

Королева шансона Любовь Успенская давно мечтает о внуках, но ее единственная дочь Татьяна Плаксина пока не торопится выходить замуж и заводить детей. В итоге Любовь Залмановна даже серьезно поговорила с дочерью на эту тему и заявила, что Татьяна не получит наследства, если скоро не родит.

«Я ей поставила условие — если ты не родишь до 2020 года, я тебя лишаю наследства. И что вы думаете, она мне ответила? «Лишай!» Она не готова еще быть матерью, и вообще, она хочет заниматься собой, какими-то творческими делами, музыку сейчас пишет», — призналась Успенская в эфире передачи «Ты не поверишь!».