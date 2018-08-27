logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Любовь Успенская пригрозила лишить дочь наследства, если она не родит в ближайшие два года

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Татьяна Плаксина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
64-летняя Любовь Успенская в шутку поставила единственной 29-летней дочери Татьяне ультиматум о появлении у нее детей, а у певицы — внуков.

Королева шансона Любовь Успенская давно мечтает о внуках, но ее единственная дочь Татьяна Плаксина пока не торопится выходить замуж и заводить детей. В итоге Любовь Залмановна даже серьезно поговорила с дочерью на эту тему и заявила, что Татьяна не получит наследства, если скоро не родит.

«Я ей поставила условие — если ты не родишь до 2020 года, я тебя лишаю наследства. И что вы думаете, она мне ответила? «Лишай!» Она не готова еще быть матерью, и вообще, она хочет заниматься собой, какими-то творческими делами, музыку сейчас пишет», — призналась Успенская в эфире передачи «Ты не поверишь!».

Сейчас звезда и ее дочь как раз проводят отпуск в Испании, и возможно, Любови все же удастся направить мысли Татьяны в сторону матримониальных планов. Певица рассказала также о своем идеале будущего зятя: «Меня финансы его не волнуют. Я бы хотела, чтоб был порядочный человек, который любил бы ее. Я бы ему все дала».

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...