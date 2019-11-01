Любовь Успенская о четвертой операции дочери: «Настроение не очень, надеемся на лучшее»

Любовь Успенская рассказала «СтарХиту», что дочь приходит после операции дома в Москве. «Настроение у нее не очень. Мы все надеемся на лучшее, что скоро этот тяжелый период в жизни завершится. Таня окружена заботой. Пусть сначала думает о здоровье, а потом делает, что хочет. Я не буду препятствовать любым ее увлечениям», — говорит артистка.

Кстати, Любовь Успенская никогда не скрывала, что балует своего единственного и позднего ребенка. А для проведения очередной операции певица «выписала» из Лондона профессора. Последние годы Татьяна много путешествовала и жила в Таиланде, где мать сняла для нее роскошный особняк.