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Любовь Успенская о четвертой операции дочери: «Настроение не очень, надеемся на лучшее»

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Любовь Успенская с дочерью Татьяной

Фото: Starface

Татьяна Плаксина пережила очередное хирургическое вмешательство.

На днях 29-летней дочери Любови Успенской сделали четвертую операцию на лице. Девушка восстанавливается после прошлогодней травмы, когда она сломала челюсть в двух местах после падения с велосипеда.

Любовь Успенская с заморским поклонником

Любовь Успенская рассказала «СтарХиту», что дочь приходит после операции дома в Москве. «Настроение у нее не очень. Мы все надеемся на лучшее, что скоро этот тяжелый период в жизни завершится. Таня окружена заботой. Пусть сначала думает о здоровье, а потом делает, что хочет. Я не буду препятствовать любым ее увлечениям», — говорит артистка.

Кстати, Любовь Успенская никогда не скрывала, что балует своего единственного и позднего ребенка. А для проведения очередной операции певица «выписала» из Лондона профессора. Последние годы Татьяна много путешествовала и жила в Таиланде, где мать сняла для нее роскошный особняк.

Любовь Успенская признавалась, что несчастный случай с дочерью выбил ее из колеи. Она начала совершать необдуманные поступки. Так, она не скрывала, что водила машину в нетрезвом состоянии. «Я понимала, что мне нужно что-то делать, иначе можно сойти с ума. Я начала хайповать, не обращая ни на кого внимания», — откровенничала королева шансона.

Так, за последние месяцы она делала несколько шокирующих заявлений: что перестала носить белье под одеждой, что вновь желает стать матерью и ищет донора яйцеклетки, и другие признания.

Фото и видео: Instagram, Starface

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