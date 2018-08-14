Любовь Успенская наняла повара для своей сидящей на диете собачки

Поклонники Любови Успенской давно знакомы с Фрэнки Джуниором–младшим. Миниатюрная собачка певицы часто появляется на фотографиях звезды, выходит с ней в свет и сопровождает даже на гастролях. Но мало кто знает, что у питомца артистки есть не только личный холодильник с едой, но и повар, который готовит для него завтраки, обеды и ужины.

Йоркширский терьер певицы соблюдает специальную диету, состоящую в основном из курятины органического происхождения, которую заботливая хозяйка заказывает из Австрии. Собачка решила придерживаться правильного питания по собственной инициативе. «Американское или французское мясо ему не нравится — не знаю, что туда колют. Возим с собой еду для Фрэнки в специальном холодильнике и свежую еду готовим ему на плите каждый день», — цитирует Успенскую издание «Мир новостей».

«Фрэнки Джуниор–младший обожает тусоваться и путешествовать, поэтому я всегда вожу его с собой на гастроли. Для собачки самое главное — не нервничать, чтобы всегда была рядом мама. Он спит со мной, а на ручках любит сидеть у помощницы», — с нежностью рассказывает Любовь.

Фото: instagram