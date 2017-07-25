Из-за того, что Любовь Толкалина в последнее время неустанно опубликовывает слишком откровенные фото, актриса часто слышит в свой адрес негативную критику

Пользователи Сети сравнивают ее с «королевой эпатажа» Анастасией Волочковой и постоянно напоминают Толкалиной, что в таком возрасте опубликовывать откровенные фото неприемлемо. К тому же, многие подписчики уверены, что после расставания с Егором Кончаловским, актриса впала в уныние и пытается спрятать грусть за улыбкой. С этим Любовь совершенно не согласна и сегодня решила разъяснить ситуацию.

«Удивительное дело! Почему мне наперебой пишут- не грустите, мы вас любим... мы- рязанские, мы нигде не пропадем, почему пишут, что я наигранно нервная какая то, что это скрытый нервоз, депрессия, почему позволяют себе и гадости писать.. слова жуткие, изречения грязные.... почему так раздражает, что я все время улыбаюсь. будто хоть один человек в этом пространстве знает хоть 1% меня и моей жизни... назовите хоть одну причину, почему я должна грустить, что то скрывать, устраивать наигранные показательные выступления, чтобы что то доказывать. Почему мне желают счастья? Говорят- все будет хорошо? Все уже хорошо! Сию минуту! Я не понимаю , что такое хорошо, в таком случае.», - начала Толкалина.

«Почему, каждый раз когда я выкладываю свою голую спину, мне пишут , что я настя волочкова номер 14, и старая клюшка, чтобы обнажаться публично и вообще так себя вести... но я действительно в море плаваю и по полю хожу в купальнике исключительно для инстаграмма! Я синхронистка в прошлом, для меня не существует разницы между голым животом и голым запястьем. Почему обращаются на Ты?», - продолжила Любовь.

Особенно артистку задело то, что многие подписчики неуважительно относятся к ее экс-супругу Егору Кончаловскому и позволяют себе негативно высказываться в его адрес.

«Почему все считают, что могут неуважительно высказываться о моем прекрасном Егоре и о нашей с ним теперешней новой жизни и статусе. Разве так сложно представить, что мы дружим, крепко, навсегда, и совсем не расставались. Что то за ментальный и нравственный полиолит? Это восхитительно воистину...хоть одну причину, почему я должна быть несчастлива, ну пожалуйста! Мне действительно невдомек», - заключила она.

Фото: instagram.com, eastnews.ru