В Москве в рамках фестиваля «Бесценные города в кино» состоялся показ киноновинки

Вечером 6 декабря в столице прошел премьерный показ фильма «Вечеринка», режиссером которого выступила классик британского кино Салли Поттер. Российским зрителям киноленту представил оператор Алексей Родионов, снявший «Иди и смотри» и «Прощание» Элема Климова, «Среди серых камней» Киры Муратовой, «Жену керосинщика» Александра Кайдановского, «Мусульманина» Владимира Хотиненко, сериалы «Адмиралъ» и «Штрафбат» и другие известные киноработы.

По словам Родионова, «Вечеринка» стала его третьей совместной работой с Салли, однако лишь первой, вышедшей в широкий прокат в России.

Любовь Толкалина с дочерью Марией, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Анна Михайловская, Лукерья Ильяшенко, Ирина Старшенбаум, Маруся Зыкова и другие отечественные знаменитости собрались, чтобы посмотреть и оценить «Вечеринку».