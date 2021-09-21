Любовь Толкалина с дочерью и другие звезды на премии Glamour Best of Beauty 2021

Среди популярных медиа-персон, хорошо известных современной молодежи, актриса Любовь Толкалина выглядела не только не менее ярко, но и очень утонченно. Для совместного выхода в свет, Любовь и ее дочь Мария Кончаловская-Михалкова не стали делать ставку на double look, а каждая выбрала для себя свою стилистику и цветовую гамму. Мама выбрала белоснежную рубашку и плиссированную юбку сочного желтого цвета, а дочь — закрытое черное платье и кружевными рукавами и изысканные туфли с острым носком.