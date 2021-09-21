Любовь Толкалина с дочерью и другие звезды на премии Glamour Best of Beauty 2021
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Среди популярных медиа-персон, хорошо известных современной молодежи, актриса Любовь Толкалина выглядела не только не менее ярко, но и очень утонченно. Для совместного выхода в свет, Любовь и ее дочь Мария Кончаловская-Михалкова не стали делать ставку на double look, а каждая выбрала для себя свою стилистику и цветовую гамму. Мама выбрала белоснежную рубашку и плиссированную юбку сочного желтого цвета, а дочь — закрытое черное платье и кружевными рукавами и изысканные туфли с острым носком.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Певица Рита Дакота осталась верной себе — привычный рок-образ, созданный из кожаного топа и брюк-кюлотов, звезда разбавила белыми оригинальными открытыми туфлями и сумкой Prada, которая заслуженно заняла места в гардеробных многих столичных модниц.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Самым ярким гостем, несмотря на изобилие красок в нарядах всех гостей, стал стилист Владислав Лисовец. Но как человек, тонко чувствующий грань, за которую лучше не переступать, чтобы не прослыть безвкусным, рубашку и брюки цвета фуксии, он разбавил классическим пиджаком правильного глубокого черного цвета и лаковыми ботинками в тон.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Новый образ Айзы Долматовой сегодня буквально покорил поклонников. Привыкшие к «пацанскому» стилю блогера и предпринимателя, были приятно удивлены, когда не только увидели ее в вечернем платье с глубоким декольте, но и с новой прической — смелым каре платинового цвета.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Надежда Сысоева, как и Любовь Толкалина, выбрала желтый цвет для своего наряда. Не исключено, что именно тоска по солнечным летним дням вдохновляет девушек на такие пестрые эксперименты. Но артистка выглядела очень органично в однотонном платье с аккуратной окантовкой из камней у шеи. А главным аксессуаром стала заслуженная награда Glamour Best of Beauty 2021.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Виктория Лопырева хоть и надела длинное вечернее черное платье, но оставила место и для интриги — до самого бедра телеведущей был разрез, тактично закрытый полупрозрачной тканью. Виктория не стала «перегружать» и без того яркий наряд аксессуарами, дополнив его только серьгами и классическими лаковыми туфлями-лодочками.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
За достижения в мире красоты и стиля, победители были удостоены заслуженных наград. Своих побед удостоились и косметические бренды, передовые разработки в области beauty, которые проходили тщательную проверку не только экспертной редакцией журнала Glamour, но и его читателями.
Фото: Макс Светский/Passion.ru