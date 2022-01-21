Любовь Толкалина призналась, что в детстве пережила насилие

«Никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что скрыто от посторонних ушей, что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие. Память. Как она бережет травмированное сознание, чтобы человек мог жить дальше. У меня был личный интерес через мой персонаж разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого-либо участия мужчины в основе своей имеет травму. Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной», — откровенно написала звезда в своем инстаграм.

«Для нашей страны провокационная и тяжелая тема», «Как честно и публично вы делаете признания», «Стало за вас больно», — ошарашенные подписчики поддержали свою любимую актрису в комментариях. Кто-то попытался упрекнуть Толкалину в неудачном пиаре своего нового проекта, однако их тут же остановили, ведь с такими вещами не шутят.

Поклонники пытались добиться от звезды более развернутого ответа, но Толкалина отметила, что уже все сказала в посте.