Любовь Толкалина об откровенных съемках, хейте и сильной энергетике

Любовь Толкалина взбудоражила общественность новой откровенной съемкой – на постерах к сериалу Happy End она появилась полностью обнаженной.

Как Любовь призналась в интервью изданию Grazia(Ещё гляньте интервью https://graziamagazine.ru/stars/snimatsya-obnazhennoy-ya-ne-stesnyayus-lyubov-tolkalina-ob-otkrovennyh-foto-i-novom-provokacionnom-seriale-happy-end/?from=main_big), она не стесняется позировать обнаженной.

«Я же в детстве занималась синхронным плаванием. К телу я отношусь как инструменту, поэтому позировать обнаженной, сниматься обнаженной— все это для меня не подвиг».

Несмотря на собственную уверенность Толкалиной, многие из ее поклонников рьяно осуждают подобные съемки. Однако Толкалина отмечает, что умеет работать с хейтом и знает, как его объяснить.

«Да, бывает, что под моими постами разворачиваются настоящие баталии, и иногда я забываю природу самого явления «хейт» и расстраиваюсь. Но потом вспоминаю, что если человек возмущается, значит, его что-то задевает. А что нас может задеть? То, что трогает внутри. Например, чем могут задевать мои фотографии в Инстаграме? Они могут надавить на чью-то мозоль, вроде зажатости или непринятия своего тела, или даже женоненавистничества. Конечно, еще одна большая ошибка – быть уверенным в своей абсолютной правоте, такие люди тоже иногда заходят ко мне на страницу».

Для Толкалиной подобные съемки – еще и способ привлечь внимание к такой проблеме, как эйджизм. Ведь в нашем обществе, заявила актриса, принято ставить крест на взрослых женщинах.

Кроме того, Толкалина рассказала и про свои особенные таланты.

«У меня очень сильная энергетика. Я могу войти в помещение — и лопнут лампочки. Или приду на прием к доктору — и не будет работать аппарат, измеряющий давление. Много раз так бывало: мне нужно сделать ЭКГ, а аппарат просто перестает работать. Вот такие штуки я про себя знаю. У меня есть еще одна особенность: я стараюсь изо всех сил не думать о людях плохо. Потому что если я о ком-то подумаю в отрицательном смысле, то с ним может что-то неприятное произойти. Такое бывало, поэтому я себя берегу и ограждаю от негатива. Моя задача — держать фокус на свете»