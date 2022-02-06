Любовь спасет мир: Брежнева поделилась трогательным видео с мужем

Певица отметила юбилей в кругу друзей и близких, среди которых, конечно же был и супруг артистки Константин Меладзе. Брежнева появилась на праздновании своего дня рождения в длинном облегающем платье, которое отлично подчеркнуло подтянутую фигуру артистки.

Возлюбленный Веры поднялся на сцену, и исполнил для нее песню «Салют, Вера!». Композиция растрогала певицу до слез, в конце она подарила супругу страстный поцелуй.

Вера опубликовала в своем Instagram трогательное видео с торжества, на котором запечатлена вместе с возлюбленным.