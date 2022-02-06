Любовь спасет мир: Брежнева поделилась трогательным видео с мужем
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Фото: @ververa/Instagram
Певица отметила юбилей в кругу друзей и близких, среди которых, конечно же был и супруг артистки Константин Меладзе. Брежнева появилась на праздновании своего дня рождения в длинном облегающем платье, которое отлично подчеркнуло подтянутую фигуру артистки.
Возлюбленный Веры поднялся на сцену, и исполнил для нее песню «Салют, Вера!». Композиция растрогала певицу до слез, в конце она подарила супругу страстный поцелуй.
Вера опубликовала в своем Instagram трогательное видео с торжества, на котором запечатлена вместе с возлюбленным.
Вера Брежнева и Константин Меладзе на праздновании 40-летия певицы
«Любовь спасет мир», — подписала ролик певица.
Вера Брежнева и Константин Меладзе являются одной из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Их романтические отношения долгое время были скрыты от общественности из-за того, что продюсер был женат на момент встречи с Верой. Влюбленные поженились в 2015 году в Италии. До этого Брежнева состояла в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого родила дочь Сару. У певицы также есть старшая наследница Соня от предыдущих отношений.
Фото и видео: Instagram