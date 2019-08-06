«Любовь растет здесь»: 19-летняя дочь Дмитрия Маликова показала милое фото с маленьким братом

Родные Дмитрия Маликова улетели отдыхать на курорт. Его старшая дочь – 19-летняя Стефания показала подписчикам, как проводит время с полуторогодовалым братом Марком. Трогательный снимок, сделанный на пляже, Стефания подписала так: «Любовь растет здесь».
«Любимые зайчики», «Такие счастливые!!», «мимиметр сломался», - написали девушке в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Однако на вопрос, где семья проводит отпуск, Стефания не ответила, отметив, что они просто на каникулах.
У Дмитрия Маликова, кроме Стеши и Марка, есть приемная дочь – 34-летняя Ольга Изаксон, которую его жена Елена родила в первом браке. Ольга известный фотограф. Она замужем и у нее растет 3-летняя дочь Анна.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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