«Любовь растет здесь»: 19-летняя дочь Дмитрия Маликова показала милое фото с маленьким братом

«Любимые зайчики», «Такие счастливые!!», «мимиметр сломался», - написали девушке в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Однако на вопрос, где семья проводит отпуск, Стефания не ответила, отметив, что они просто на каникулах.