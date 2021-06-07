Любовь на грани: как юная Татьяна Друбич свела с ума зрелого Сергея Соловьева

Друбич сыграла главную роль в его картине «Сто дней после детства». Соловьев утвердил юную актрису на роль, пораженный ее манерой держаться на съемочной площадке. После, на съемках он убедился в правильности своего выбора: Друбич играла в сценах с первого дубля, будто актриса с многолетним опытом.

Первое чувство «промелькнуло» у опытного Сергея Соловьева, когда он и Таня во время съемок укрылись вместе от дождя. Во время непогоды они просто молчали, но взрослому мужчине показалось, будто он знает девушку давно. «Я тогда еще и не подозревал, что ощущение это продлится практически целую жизнь», — скажет он позже в одном из интервью.

Даже после успеха картины «Сто лет после детства» (фильм получил премию Гостелерадио СССР), Татьяна заявила всем, что хочет быть врачом, а не актрисой, и пошла учиться в мединститут, а не в мастерскую Сергея Бондарчука по его приглашению. В итоге Друбич стала дипломированным эндокринологом.