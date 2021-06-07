Любовь на грани: как юная Татьяна Друбич свела с ума зрелого Сергея Соловьева
Татьяна Друбич связана с искусством уже почти полвека. Первую роль в кино (в фильме Инны Туманян «Пятнадцатая весна»), она, дочь инженера и экономиста получила в 12 лет. О карьере актрисы маленькая Таня не мечтала и на пробах вела себя даже отстраненно, будто происходящее вокруг ее вовсе не интересовало.
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Фото: Кадр фильма
А вскоре произошла ее встреча с режиссером Сергеем Соловьевым, перевернувшая всю ее жизнь. Режиссеру на тот момент было уже 30 лет, но он без памяти влюбился в школьницу Таню.
Друбич сыграла главную роль в его картине «Сто дней после детства». Соловьев утвердил юную актрису на роль, пораженный ее манерой держаться на съемочной площадке. После, на съемках он убедился в правильности своего выбора: Друбич играла в сценах с первого дубля, будто актриса с многолетним опытом.
Первое чувство «промелькнуло» у опытного Сергея Соловьева, когда он и Таня во время съемок укрылись вместе от дождя. Во время непогоды они просто молчали, но взрослому мужчине показалось, будто он знает девушку давно. «Я тогда еще и не подозревал, что ощущение это продлится практически целую жизнь», — скажет он позже в одном из интервью.
Даже после успеха картины «Сто лет после детства» (фильм получил премию Гостелерадио СССР), Татьяна заявила всем, что хочет быть врачом, а не актрисой, и пошла учиться в мединститут, а не в мастерскую Сергея Бондарчука по его приглашению. В итоге Друбич стала дипломированным эндокринологом.
Фото: Russian Look/ Global Look press
После окончания съемок Соловьев и Друбич стали общаться буквально каждый день. И их отношения постепенно переросли из профессиональных сначала в дружеские, а потом и в романтические.
Кстати, когда Сергей Соловьев впервые снимал Друбич, его вторая супруга Марианна Кушнерова только родила сына Дмитрия.
Режиссеру уже много лет задают вопросы о его романе с юной артисткой. Он откровенно отвечает на них. Мастер говорит, что ничего противозаконного не делал и ждал, пока Татьяна станет взрослой. Соловьев рассказывал, что Друбич для него никакая не муза: «Мы содрогаемся, когда слышим это слово. Это пошло. Она женщина и она в совершенстве может передать на экране то, что я понимаю под словом "женственность"», — говорит мастер.
Друбич вышла замуж за Соловьева в начале 1980-х. К тому времени он уже развелся с женой и успел снять Татьяну еще в одном своем фильме — «Наследница по прямой».
В 1984-м у супругов родилась дочь Анна. К съемкам молодая мать вернулась через год. Ее фильмография насчитывает 32 картины, зато какие: «Десять негритят», «Асса», «Храни меня мой талисман», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и другие.
Фото: Russian Look/ Global Look press
Несмотря на большую любовь, Друбич и Соловьев развелись в 1989 году, всего через 7 лет после свадьбы. Причину расставания они не озвучили. В окружении пары были уверены, что причиной разрыва стал роман одного из них на стороне. Так это или нет, история умалчивает.
Но даже после распада семьи творческий союз Соловьев-Друбич продолжил существовать. Киномастер продолжал и продолжает восторгаться талантами бывшей жены. Он не принимает слово «сыграла», предпочитая «выразила», отмечая, что Татьяна именно выражает характер своих героинь на экране.
Дочь Друбич и Соловьева Анна стала успешной пианисткой, а сейчас пишет саундтреки к фильмам. В том числе она сочинила вальс для фильма отца «Анна Каренина».
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Анна живет в США с мужем и двумя дочками. Мать в редких интервью рассказывает о ней. Несколько лет появилась информация, что у Друбич появился еще один ребенок. Но, актриса, привыкшая держать все личное при себе, ни разу не делала заявлений на этот счет. Неизвестно, сама она родила или усыновила, и кто отец. В светских кругах не исключают, что им может быть Сергей Соловьев.
Режиссер не скрывает, что Друбич остается самым близким для него человеком. «Мы с Таней уже 50 лет вместе», — заявил недавно он, округлив цифру.
В последние годы Друбич снимается мало, по ее словам, точечно. Большую часть своего времени она сейчас посвящает благотворительности помощи хоспису «Вера», считая, что бывших врачей не бывает.
Фото и видео: Igor Gnevashev, Russian Look, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Aleksandr Sternin/ Global Look press, кадры фильмов, кадр youtube-канала «Сарафан ТВ», Starface
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